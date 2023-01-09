"حياتنا" تحصد جائزة "أكثر المنتجات الغذائية والمشروبات ابتكاراً" في معرض أبوظبي الدولي للأغذية

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العلامة التجارية إماراتية المنشأ والهوية "حياتنا" تواصل تميزها وتستمر في حصد الجوائز لابتكاراتها الدائمة في إثراء حياة ورفاهية المجتمع والأمة، حيث قامت لجنة جوائز معرض أبو ظبي الدولي للأغذية بمنحها جائزة "أكثر المنتجات الغذائية والمشروبات ابتكاراً" عن مجموعة منتجاتها ذات النكهات العالمية - لاسي الأصلي، ولاسي بالورد، ولبن ماسالا بالكمون ولبن عيران الأصلي.

وقد أُقيم معرض أبو ظبي الدولي للأغذية تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة وحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والشخصيات البارزة بالدولة وبمشاركة عالمية ودولية واسعة النطاق لأكثر من 445 شركة متخصصة من 41 دولة حول العالم، بما فيها 20 جناحاً وطنياً. ويعد معرض

أبو ظبي الدولي للأغذية هو الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والعالم في مجالي الأغذية والمشروبات والضيافة.

وقد أعرب السيد وصفي كاسو الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: " إنه لمن دواعي فخرنا أن نحظى بهذه الجائزة المرموقة" كما أكد السيد كاسو على أن الهدف وراء ابتكار هذه الفئة المميزة هو توفير تجربة أصيلة للذوق العالمي عن طريق مكونات خام طازجة مستمدة من مصادر محلية.

وقد حصدت العلامة التجارية "حياتنا" العديد من الجوائز الأخرى سابقاً، حيث فازت بجائزة دبي الدولية للتذوق 2022 عن أفضل تصميم، كما فازت بالجائزة الشهيرة والمرموقة "سوبر براند الإمارات" لعام 2022

وجدير بالذكر أن "حياتنا" استطاعت خلال فترة وجيزة أن تصبح ضمن أبرز العلامات التجارية الغذائية الموثوقة في دولة الإمارات وأسرعهم نمواً، حيث تقدم أكثر من 150 منتجاً في أكثر من 20 فئة مختلفة تشمل العصائر الطازجة، والعصائر طويلة الأمد، والحليب طويل الأمد، والحليب الطازج العادي، والحليب الطازج بنكهاته المختلفة، واللبن الطازج، والزبادي الطازج، والعيران الطازج، والزبادي اليوناني، والقشدة الطازجة، والجبن الكريمي السائل، وجبن الموزاريلا.

ويندرج خط إنتاج "حياتنا" ضمن فئة فريدة من نوعها صُممت خصيصاً لتُلبي احتياجات جميع الأذواق وتقدم نكهات عالمية مُميزة ومتعددة لقاعدة مستهلكين كبيرة من مختلف الجنسيات، كما تم تصنيع منتجات الألبان بناءً على الذوق الشعبي والقيم الأصيلة للمجتمعات المختلفة مع إضافة لمسة عصرية حديثة.

ومن جانبه علق السيد محسن أبرار، مدير قطاع التسويق في شركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) على الأهمية المتزايدة لهذا الفئة، قائلاً: " تُعد دولة الإمارات موطناً لمجموعة متنوعة من مختلف الشعوب والثقافات الذين يفضلون خيارات متعددة من المأكولات العالمية، لذا حرصنا في " حياتنا " على تكثيف جهودنا لتلبية متطلبات كافة المستهلكين أصحاب الثقافات المختلفة، وعملنا على ابتكار حزمة من المنتجات التي تستدعي ذكريات الماضي والحنين للوطن وتمنحهم الشعور بدفء العائلة، كما نهدف أن يتمتع المقيمون بدولة الإمارات باستكشاف أطباق شهية محبوبة عالمياً مباشرة من أقرب متجر إليهم ".

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