«D33» استمرار لنهج دبي بالتفوق عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تحتل دبي مراتب متقدمة بين الكبار عالمياً في مختلف التصنيفات العالمية المعترف بها للمدن، وتستمر بفضل أجندتها الاقتصادية «D33» لتبدأ مرحلة شحذ الهمم وخلق الفرص وتحقيق إنجازات وطموح القائد الذي لا يرضى إلا بالصدارة، لتتوّج دبي بجعلها أفضل مدن العالم، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

لقد أصبحت دبي مرادفاً للريادة في العديد من المؤشرات العالمية المرموقة التي ترصد مستويات نهضة المدن في مختلف الجوانب، وبات اسم دبي مقترناً بالمركز الأول، أو على أدنى تقدير بأحد المراكز العشرة الأولى عالمياً، في مختلف التصنيفات العالمية المعترف بها للمدن.

ولا يكاد يمر شهر أو شهران دون الإفصاح عن نتائج مؤشر أو تصنيف عالمي تحظى فيه دبي بمكانة متقدمة لا تخرج عن المراكز العشرة الأولى.

وتستند دبي في تنفيذ أجندتها الاقتصادية «D33» إلى مؤشرات حصدتها على مدار العام الماضي، وتستعرض «البيان» أبرز المؤشرات والتصنيفات العالمية التي شهدت وجود دبي ضمن الكبار في 2022.

أفضل 3 وجهات مستقبلية وكانت دبي ضمن أفضل 3 وجهات مستقبلية للاستثمار عالمياً بفضل المكانة البارزة التي وصلت إليها إمارة دبي عربياً وعالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المركز الأول

ففي التاسع من مايو، 2022، تصدرت دبي المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في جذب مقار الشركات في عام 2021».

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، الذي أشار إلى أن إمارة دبي حققت إنجازاً اقتصادياً مهماً، بتصدرها قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 2021، بالمقارنة مع المركز الثالث عالمياً في العام الذي سبقه. وكشف سموّه النقاب أيضاً عن نجاح الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً.

مشاريع السياحة

وفي السابع عشر من يوليو 2022، حصدت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة حيث احتفظت به على مدار عام 2021 ، وفقاً لتصنيف أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDiMarkets)، التابعة لشركة «فايننشال تايمز المحدودة»، والتي تعتمد على تصنيف الوجهات الاستثمارية التي تستقطب 10 مشاريع استثمار أجنبي أو أكثر في العام الواحد.

وتعد هذه الصدارة تتويجاً لمسيرة ناجحة قطعتها دبي على مدار خمس سنوات متتالية منذ عام 2017، حافظت خلالها دبي على تقدمها على مدن عالمية مثل لندن وباريس وشنغهاي، على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى القطاع السياحي، بإجمالي 83.5 مليار درهم (22.8 مليار دولار) عبر 205 مشروعات على مر السنوات الخمس.

الاستثمار الأجنبي المباشر

في 31 أكتوبر من العام الماضي، احتلت دبي المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وكان ذلك من خلال تصويت شارك فيه 492 مشروعاً اختارت دبي شريكاً في النصف الأول من 2022 في تصويت جديد بالثقة في بيئة أعمال آمنة ومستقرة وأطر تشريعية مرنة وبنية تحتية عالية الكفاءة وطموح كبير للمستقبل.

ثاني أفضل مدن العالم في التقنية

وفي الثاني من نوفمبر 2022، صنفت دبي في المركز الثاني على قائمة أفضل مدن العالم في مجال التقنية، وفقاً لمؤشر «سيتيز إن موشن 2022» الصادر من كلية نافارا للأعمال «آي إي إس إي» في إسبانيا. ويصدر المؤشر بصفة سنوية ليرصد مستويات تطور كافة المدن في العالم من كافة الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية وغيرها.

وتقدمت دبي مركزين في مجال التقنية بالمقارنة مع تصنيفها وفقاً لآخر إصدارات المؤشر، وكان في عام 2020، عندما نالت دبي المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً.

وذكرت «كلية نافارا» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر، أن ثمة مقومات عديدة أهّلت دبي عن جدارة للفوز بالمركز الثاني عالمياً في التقنية، ومنها المعدل الطاغي لانتشار الهواتف النّقّالة بين سكانها، ذلك أن 99.8% من سكان دبي يحوزون هاتفاً نقالاً واحداً على الأقل. وبالمثل، فإن 99.3% من سكان دبي مشمول بتغطية من شبكة واحدة على الأقل للهواتف النّقّالة، وتنتمي في تصنيف سرعتها للجيل الرابع على الأقل.

خامس أفضل مدن العالم

في التاسع من نوفمبر 2022، احتفظت دبي بصدارتها على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزها الخامس عالمياً، على مؤشر «أفضل مدن العالم» الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم.

وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مدن العالم 2023» الذي أصدرته المؤسسة، وترصد من خلاله أفضل مدن العالم على مدار العام الماضي، احتفظت دبي بنفس ترتيبيها الإقليمي والعالمي اللذين نالتهما في إصدار العام الماضي من المؤشر، وذلك بعد أن عززت على مدار العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الجاري مكانتها باعتبارها مدينة الصفات التي على وزن «أفعل» التفضيل، ففيها يمكنك أن تستقل المصعد إلى قمة «أطول» مبنى في العالم للتمتع بإطلالة بانورامية خلابة، أو تشاهد «أغلى» سباق للخيول في العالم.

وهي مكانة ساهمت في وجود دبي دوماً بين العشرة الكبار على مؤشر «أفضل مدن العالم» طوال الأعوام الماضية، إلا أن دبي عززت هذه المكانة خلال العام الجاري بافتتاح أعمق حمام سباحة للغطس على مستوى العالم، بحسب ما ورد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، والتي ذكر التقرير أنه يتعين عليها نقل مقرها إلى دبي، إن لم تكن قد فعلت بالفعل، ذلك أن دبي تكرس جهودها لإعادة كتابة الأرقام القياسية دوماً في هذه الموسوعة.

«مؤشر العلامات التجارية للمدن»

في الحادي عشر من نوفمبر 2022، صنفت دبي في المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً على «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2022»، الصادر أمس عن مؤسسة «سافرون» البريطانية للخدمات الاستشارية.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية أبرز مدن العالم التي استطاعت أن تبني لنفسها علامات تجارية قوية في عدة قطاعات، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع السياحة.

وحصلت دبي هذا العام على 50.06 درجة من أصل 100 درجة هي النهاية العظمى التي يمنحها المؤشر لكل مدينة في تقييم قوة علامتها التجارية.

ونالت دبي 51.78 درجة في المؤشر الفرعي «الأصول»، ويعني الأصول التي تمتلكها المدينة وتساهم في بناء علامتها التجارية، وبصفة خاصة في قطاع السياحة. وحصلت دبي على 48.33 درجة في المؤشر الفرعي «الاهتمام الإعلامي»، ويعني السمعة التي تحظى بها المدينة في وسائل الإعلام العالمية.

وذكرت «سافرون» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن المدن العشر الأولى على المؤشر، ومنها دبي، نجحت في الحفاظ على، أو زيادة رصيدها الإجمالي كمدن تمتلك علامات تجارية مرموقة عالمياً في قطاع السياحة، عند الأخذ في الاعتبار المؤشرين الفرعيين «الأصول» و«الاهتمام الإعلامي».

وأضاف التقرير أن المدن العشر الأولى لا تمتلك أصولاً هائلة فيما يتعلق بالوجهات السياحية الجذابة فحسب، بل وإنما تحظى أيضاً بسمعة إيجابية هائلة في وسائل الإعلام العالمية.

أفضل مدينة للمغتربين

في الثلاثين من نوفمبر 2022، نالت دبي المركز الثاني على مستوى مدن العالم، في مؤشر «أفضل وجهات العالم للمقيمين، 2022» للمدن، والمعروف أيضاً باسم «اكسبات إنسايدر، 2022»، الصادر أمس من مؤسسة «إنترنيشنز» الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم.

الوجهة الأفضل ضمن أكبر 100 مدينة سياحية

اختتمت دبي عام 2022، باحتفاظها للعام الثاني بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالمركز الثاني عالمياً بعد باريس على مؤشر أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية 2022، الصادر عن مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق. كما احتفظت دبي للعام الثاني على التوالي أيضاً في كونها الوحيدة من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الــ 20 الأوائل على المؤشر.

وذكرت المؤسسة دبي من خلال احتفاظها بالمركز الثاني تعزز وجودها ضمن المدن المتفوقة عالمياً في الأداء الاقتصادي وفي نشاط الأعمال التجارية، وكذلك في أدائها السياحي وفي ازدهار بنيتها التحتية السياحية، وهي المعايير التي يرصدها المؤشر بصفة سنوية للوقوف على مدن العالم التي تمتلك أفضل إمكانيات للاستثمار والتشغيل في ظل امتلاكها أيضاً لمميزات عصرية تتمثل في الرقمنة المتزايدة، والتقدم التقني والتنمية المستدامة.

وفي الإطار نفسه، ذكرت منصة «سيتي مونيتور» البريطانية المتخصصة في شؤون المدن، أن دبي حطمت الأرقام القياسية العالمية في قطاع السياحة العام الجاري، من خلال أدائها على عدة مؤشرات جوهرية لرصد الأداء السياحي لمختلف مدن العالم منذ بداية العام.

وقالت المنصة في تقرير بعنوان «ما هي أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار؟»، إن دبي تأتي في المركز الأول عالمياً، التي من المتوقع أن تستقبل أكبر عدد من الزوار الدوليين خلال 2022، لتحتفظ بذلك بإنجازها الذي حققته العام الماضي، عندما تصدرت مدن العالم في عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم على مدار 2021، حيث بلغ عددهم 6.9 ملايين زائر.

واستند التقرير إلى عدد من المؤشرات خلال الفترة المنصرمة من العام. فعلى سبيل المثال، كانت نسبة الإشغال في فنادق دبي خلال الربع الأول من العام الجاري الأعلى عالمياً بنسبة 74%. وأضاف التقرير أن ثمة عوامل منطقية تعزز احتمالات احتفاظ دبي في نهاية 2022 بالصدارة، منها زيادة عدد الدول التي أسقطت قيود السفر بسبب جائحة «كوفيد 19»، ما يؤدي إلى زيادة متوقعة في عدد الزوار الدوليين إلى دبي.

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