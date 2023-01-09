«ميد»: عقارات دبي حققت تعافياً هائلاً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت مجلة «ميد» البريطانية أن القطاع العقاري في دبي حقق تعافياً هائلاً خلال عام 2022 من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».



وذكر التقرير أن اقتصاد الإمارات بشكل عام يستهل عام 2023، وهو مهيأ لأداء جيد في كل قطاعاته، بالبناء على الأداء الجيد، الذي تحقق بالفعل في 2022. ونشرت المجلة تقريراً بعنوان «محرك اقتصاد الإمارات يجري على كل مكوناته»، رصدت فيه بالبيانات أبرز مؤشرات الأداء، التي أنهى بها اقتصاد الإمارات 2022، ويستقبل بها 2023.



واستشهد التقرير ببيانات حديثة عن اقتصاد الإمارات، صادرة عن «صندوق النقد الدولي»، والتي أفادت بأن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2022 يُقدر بنسبة 5.1%، فيما يتوقع على مدار 2023 أن يبلغ 4.2%.



وفي ما يخص الناتج المحلي الاسمي للدولة فقدّرته البيانات بقيمة 503.9 مليارات دولار، فيما توقعت أن يبلغ 519 مليار دولار في 2023، وقدرت البيانات نسبة الرصيد المالي لدى الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي في 2022 بنحو 7.7%، فيما توقعت أن تبلغ هذه النسبة 4.9% في 2023.



وتطرق التقرير إلى قطاع النفط والغاز في أبوظبي، وقطاع الخدمات المالية ممثلاً في بورصتي الأسهم بدبي وأبوظبي، وقال: إن أبوظبي ممثلة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تحقق في الوقت الراهن تقدماً متسارعاً، على صعيد تعظيم ناتجها من مشروعاتها في أنشطة التكرير والتوزيع للنفط والغاز. وتطرق التقرير إلى أداء بورصتي أبوظبي ودبي على مدار 2022، مستعرضاً أداء المؤشر العام في كل من البورصتين.

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