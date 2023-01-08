«حرة الحمرية» تستعرض دورها في الحديد والصلب في ستيل فاب 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 9 حتى 12 من يناير الجاري، ويجمع قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة من أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمصنعة في العالم، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

وتستعرض حرة الحمرية من خلال جناحها في الحدث، دورها الريادي في التجارة العالمية والإقليمية بالحديد والصلب، فضلاً عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، لاسيما وأنها تضم أكثر من 180 شركة تعمل في اللحام والتعدين وتتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها إلى العالم.

منصة مثالية

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة: إن معرض ستيل فاب 2023، يعد منصة مثالية بالنسبة لحرة الحمرية، نستطيع من خلاله استقراء أحدث معلومات سوق ومتطلبات هذه الصناعة واحتياجات المصنعين والمستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى عقد اللقاءات والاجتماعات مع كبرى الشركات الرائدة في هذا القطاع للتعريف بمزايا الاستثمار في الهيئة وتأسيس الأعمال والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وتمكين الشركات الراغبة ببناء حضور استراتيجي لها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسليط الضوء على المسيرة التنموية التي تنتهجها الشارقة وجعلتها مركزاً عالمياً للأعمال.

ولفت المزروعي، إلى أن حرة الحمرية تسعى من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام، إلى إبراز مكانة المنطقة بصفتها مركزاً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال صناعة الحديد والصلب، لاسيما وأن هذه الصناعة تشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن المنطقة الحرة في الحمرية وتستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية وعدد الشركات متعددة الجنسية والشركات الدولية العاملة في هذا المجال التي تقدم خدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من البنى التحتية عالمية المستوى لحرة الحمرية، إلى جانب قنوات الربط المتعددة والسلسة مع الأسواق العالمية.

وستركز النسخة الـ 18 من معرض ستيل فاب 2023، على قطاعات عدة منها أدوات الطاقة واللحام والقطع والأدوات وآلات الأنابيب، فضلاً عن التركيز على مجالات الفولاذ المقاوم للصدأ واللحام وتكنولوجيا صناعة الصلب، وتشهد مشاركة أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية في المعرض هذا العام.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها، خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم. وتتميز المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بمزايا تنافسية عدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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