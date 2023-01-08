علامة إماراتية تحظى بثقة المستهلكين وتتوسع في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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شهد مطار دبي الدولي وجهة الإمارات الأولى افتتاح أحدث فروع شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية المتخصصة بتصميم وتصنيع الملابس الفاخرة ليتجاوز عدد فروعها 6 فروع بالدولة، ويأتي افتتاح المتجر الجديد للعلامة الإماراتية ضمن سلسلة من المتاجر تدرس المجموعة افتتاحها داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، مع خطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية.

وقال مروان بن يوسف السركال مؤسس شركة «كارتر آند وايت» إن الفرع الجديد يكتسب أهمية كبيرة كون مطار دبي الدولي احتل المركز الأول في العالم من حيث عدد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 86.4 مليون مسافر في العام 2019، وبلغت حركة المسافرين مع نهاية العام الماضي 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي (DXB)، وذلك في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي الذي حققه المطار خلال الربع الرابع من العام 2022.

وأضاف السركال: «يسعدنا افتتاح أحدث متاجر الشركة الإماراتية المتخصصة بالملابس الفاخرة في مطار دبي الدولي، حيث سعت الشركة بالسابق إلى تعزيز مكانتها بفضل منتجاتها ذات الجودة العالية، ولكن وعقب انضمامها للمجموعة فقد شرعنا بوضع خطة متكاملة لتعزيز مكانة هذه العلامة التجارية عبر افتتاح أول فرع خاص بها في مركز الخوانيج ووك، ومن ثم ندرس خيارات للتوسع في عدد من مراكز التسوق بالدولة وخارجها، بحيث نحقق الانتشار العالمي لهذه العلامة التجارية الإماراتية».

وأشار السركال إلى أن المتجر الجديد في مطار دبي الدولي الذي يقدم منتجات الشركة من الملابس والاكسسوارات أقرب للجمهور والعملاء، كما تخطط الشركة لمزيد من التوسع داخل الدولة خلال الفترة المقبلة مع عزمها افتتاح أول متاجرها في العاصمة أبوظبي، ووجود خطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية.

وأعرب السركال عن سعادته وفخره بتعزيز مكانة العلامات التجارية الإماراتية التي تمكنت من أن تشق طريقها في ظل المنافسة الكبيرة بالسوق التجاري، حيث نجحت علامة «كارتر آند وايت» في الاستحواذ على ثقة واهتمام المستهلكين، وتقديم منتجاتها الفاخرة بأسعار تنافسية ومناسبة.

ويقع المتجر الجديد في منطقة تشهد حركة نشطة من المسافرين، مما يتيح لهم التعرف على العلامة الإماراتية التي وصلت إلى العالمية بفضل جودتها العالية.

ويتمتع المتجر الجديد بواجهاته الجميلة والجذابة، وتعدد أقسامه، وعرض عدد كبير من الأزياء والملابس المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، وإتاحة المجال أمام المتسوقين والمسافرين للتعرف على منتجات «كارتر آند وايت» وما تتميز به من استخدام أفخم أنواع القطن، وطرق التصميم والتصنيع الدقيقة والمميزة والرفاهية التي توفرها لمن يرتديها.

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