الجناح العُماني يعرض أغلى «ساعة ماسية» في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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يستضيف الجناح العُماني في القرية العالمية هذا الموسم أغلى ساعة في تاريخها والتي أطلق عليها «الساعة الماسية» من ماركة نور مجان المعروفة ويبلغ ثمنها 180 ألف درهم.

وقال الشيخ سلطان العامري رئيس مجلس إدارة شركة نور مجان للساعات والسيارات لـ«البيان» إنه يشارك المرة الأولى في القرية العالمية التي تعد من أفضل الوجهات الترفيهية في الشرق الأوسط والتي حققت ملايين الزوار في مدار مواسمها المختلفة، وهو الأمر الذي يعد إضافة كبيرة لتاريخ شركة نور مجان العريقة التي تخصصت في مجال الساعات والسيارات.

وأضاف الشيخ سلطان العامري إنه تم افتتاح متجر نور مجان الماركة العُمانية الشهيرة في الجناح العُماني في القرية العالمية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من زوارها من مختلف الجنسيات حيث شهد المتجر إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول لعرضه أكبر تشكيلة من الساعات المصنعة بدقة كبيرة والتي لا يوجد مثيل لها، كما حرصنا على عرض «الساعة الماسية» التي تعد الأغلى في القرية العالمية ويبلغ سعرها 180 ألف درهم.

وأكد الشيخ العامري أنه تم صنع جسم الساعة بشكل بيضوي التصميم ليكون مناسباً في ارتدائها للرجال والنساء، كما أنها مرصعة بـ371 ماسة بلجيكية القطع من الفئة A تم تركيبها بشكل دقيق وكل ماسة محاطة بمسكة التاج على حدة، كما صنعت مينا الساعة من عرق اللؤلؤ الأبيض صنع على إطار من الحديد مزود زرين ضاغطين جانبيين بداخلهما زمبرك عالي التقنية للفتح يدوياً والقفل آلياً، مشيراً إلى أن الساعة حاصلة على شهادة الملكية الفكرية لمصلحة نور مجان.

ومن جانبها أكدت هنادي أحمد منظمة الجناح العُماني أنها حرصت هذا العام على جلب الشركات العُمانية العريقة والتي تعد نور مجان أهمها تماشياً مع استراتيجية القرية العالمية في تواصل الحضارات وعرض الثقافات والمنتجات الخاصة بكل دولة، مشيرة إلى أن متجر نور مجان يعد الأكبر والفريد من نوعه في القرية العالمية والذي يعرض ساعات مصنعة يدوياً بدقة كبيرة ومطلية بالفضة أو الذهب وتحمل رموز وشعار سلطنة عُمان الشقيقة إلى جانب عدد من الخناجر النادرة والمتميزة والمستوحاة من البيئة الخاصة بكل محافظة في السلطنة، وعدد من العصي التراثية التي تختلف أشكالها باختلاف المدن العُمانية.

وأشارت هنادي إلى أن متجر نور مجان نجح في تعريف زوار القرية العالمية بالمنتجات العُمانية وخصوصاً الأجانب الذين انبهروا بدقة صناعة الساعات والخناجر المعروضة، إذ كان الإقبال رائعاً لشرائها من قبل الرجال والنساء، لافتة إلى حرص الزوار على التعرف إلى طريقة صنع الساعات والتعرف إلى العادات والتقاليد في سلطنة عُمان عبر استكمال جولتهم في الجناح العُماني الذي يضم المنتجات العُمانية التراثية كافة، إضافة إلى الحلوى العُمانية الشهيرة ومقرمشات عُمان والعسل العُماني الأصلي بأنواعه المختلفة واللبان العُماني الذي يستخدم في الحفاظ على الجمال ويساعد على الوقاية من بعض الأمراض.

ولفتت هنادي إلى أن الجناح العُماني يشهد إقبالاً كبيراً من زوار القرية العالمية يومياً وخاصة في ظل حفلات يومية للفرقة العُمانية الشعبية في مسرح الجناح الذي صمم بطريقة تحاكي البيئة العُمانية لتمنح ضيوف القرية العالمية فرصة استثنائية لزيارتها والتعرف إلى ثقافات وحضارات ومنتجات الشعوب المختلفة.

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