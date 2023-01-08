40 مشروعاً تجارياً يشارك في مبادرة «رواد» لـ «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أعمال النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال» والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم، وبالتعاون مع كل من مؤسسة ناشئة الشارقة ومتحف الشارقة للآثار. وامتدت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 30 ديسمبر في متنزه كشيشة في منطقة الرحمانية بالشارقة، بمشاركة 80 طالباً وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة.

شهدت النسخة الثامنة من المبادرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً وحققت مشاريع الطلبة خلال 10 أيام، مدة المبادرة، إيرادات تتجاوز الـ114 ألف درهم، لإجمالي الـ 40 مشروعاً تجارياً التي تم تنظيمها من قبل طلبة المدارس والجامعات، وتنوعت المشاريع في مجالات مرتبطة بمنتجات العطور والإكسسوارات ومنتجات غذائية وزراعة النباتات وطباعة تصاميم إبداعية على الملابس والحقائب وغيرها.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رواد» إن المنح المالية لمشاريع الطلبة خلال النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال» بلغت 40 ألف درهم، وقد أثبت الطلبة المشاركون كفاءة كبيرة في عملية الإدارة المالية والترويج والتسويق لمنتجاتهم وتمكنهم من تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 114.138 درهماً لهذا العام، وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المتحققة من هذه المبادرة حتى الآن إلى 1,312,440 درهماً.

وأكد المحمود أن مؤسسة «رواد» ستواصل جهودها في ترسيخ ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة والعمل على تحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع بما يدعم جهود المؤسسة في تنمية قطاع ريادة الأعمال وتطوير كوادر مواطنة مؤهلة لقيادة مسيرة نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل.

وشارك في أعمال النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال» طلاب من فئات عمرية تراوحت ما بين 9 سنوات حتى 20 عاماً، وتم تقسيم المشاريع على مرحلتين زمنيتين، حيث امتدت المرحلة الأولى خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر بمشاركة 40 طالباً وطالبة من مراحل التعليم الدراسي الابتدائي والإعدادي، وبعدد 19 للإناث مقابل 21 للذكور، فيما امتدت المرحلة الثانية خلال الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر وضمت 40 طالباً من مراحل التعليم الثانوي ومن الجامعات من بينهم 24 من الإناث و16 من الذكور. وتم تقديم منح مالية لكل مشروع بقيمة ألف درهم، وحققت مشاريع المرحلة الأولى إيرادات تصل إلى 71,234 درهماً، فيما حققت المرحلة الثانية إيرادات تصل إلى 42,904 دراهم.

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