400 علامة تجارية من 33 دولة تشارك في «ستيل فاب 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في مركز إكسبو الشارقة الاثنين، فعاليات معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، ويجمع في نسخته الـ 18، أكثر من 200 شركة من 33 دولة تمثل نخبة المصنعين والموردين العالميين.

ويشهد المعرض، الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، ويستقطب أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية، عرضاً لأحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمصنعة في العالم، وفي مقدمتها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

أجندة حافلة

ويحظى معرض «ستيل فاب 2023» بأجندة حافلة ترتقي بقطاع صناعة الحديد والصلب نحو آفاق واعدة، حيث سيتسنى للزوار فرصة المشاركة في العديد من الجلسات والندوات الحوارية والاستماع إلى كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية، والخبراء والمتخصصين الذي سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع، بما فيها مستقبل صناعة الحديد والصلب والاستدامة ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي، وآخر مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.

مسابقة أفضل لحام

كما ستشهد فعاليات الدورة الثامنة عشرة من «ستيل فاب 2023» إطلاق مسابقة «أفضل لحام» التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع شركة «ESAB» ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وذلك بهدف تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال من مختلف الشركات الرائدة المشاركة في المعرض.

«فاستنرز وورلد ميدل إيست»

ويتزامن «ستيل فاب 2023» مع انطلاق فعاليات معرض «فاستنرز وورلد ميدل إيست» المخصص للربط وصناعة التثبيت ويقدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت، كما يركز «ستيل فاب 2023» على التقنيات الحديثة والمجالات المتخصصة، بما سيتضمنه من عرض لأبرز الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب، وأنظمة القطع التي تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، ومصادر الطاقة المستخدمة في آلات القطع واللحام والمواد والمنتجات الاستهلاكية والكماليات وأجهزة اللحام بالحزمة الإلكترونية، ومعدات مناولة المواد، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن، بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويقدم الحدث الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فرصة سانحة للشركات والمصانع الباحثة عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة حديثة توفر عائد استثمار سريعاً وتكلفة محدودة على مصنعي مختلف أنواع الهياكل، وغير ذلك من حلول معالجة فعالة وآمنة للصفائح والمقاطع وحواجز التدوير.

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