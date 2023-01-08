الإمارات الخامسة عالمياً في الاهتمام بتداول الأسهم

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

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نالت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على مستوى العالم في الاهتمام ببورصات الأسهم والحرص على الاستثمار في تداولها، وذلك بحسب نتائج استبيان أجرته شركة «سي إم سي ماركيتس» البريطانية المتخصصة في الخدمات المالية.

واعتمدت الشركة في رصيد نتائج الاستبيان على فحص البيانات الواردة في «غوغل تريندس» بشأن عدد مرات البحث عن الأسهم المختلفة عبر محرك البحث «غوغل» بغرض شرائها، من جانب المقيمين في كل دولة من دول العالم على مدار العام الماضي.

واستناداً لهذا المعيار، نالت الإمارات 374 نقطة على المؤشر العام للاستبيان، من أصل 700 نقطة. وضمن المؤشرات الفرعية، نالت الإمارات المركز الخامس عالمياً أيضاً في المؤشر الفرعي «التداول اليومي»، ويعني المضاربة في سندات الضمان، وعلى وجه التحديد بيع وشراء الأدوات المالية خلال يوم التداول، فيما نالت المركز الرابع عالمياً في المؤشر الفرعي «التداول المتأرجح»، ويعني التداول قصير الأجل.

وكانت الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة ضمن العشر الكبار على المؤشر. وتفوقت الإمارات على أستراليا، جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، ونيجيريا، التي جاءت في المراكز من السادس إلى العاشر، على التوالي.

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