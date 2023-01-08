دبي الأسرع إقليمياً في نمو تجارة السلع الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت تحليلات صادرة من بنك «باركليز» البريطاني أن تكون دبي هي أسرع الوجهات نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023 في نمو قطاع التجزئة للسلع الفاخرة.

وساقت تحليلات البنك عدة أسباب وراء هذه التوقعات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط التي تدعم الأحوال المتفائلة السائدة أصلاً في أسواق دبي، الاتجاهات الديموغرافية الراهنة في دبي والتي تشير إلى زيادة عدد الأشخاص الأثرياء ضمن سكان الإمارة، وذلك في ذلك مواصلة دبي لمسعاها الحثيث الرامي إلى استقطاب المزيد من الوافدين والسياح الأثرياء، زيادة الإنفاق من جانب حكومة دبي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع السلع الفاخرة والترفيه، ووجود فروع لغالبية متاجر التجزئة العالمية المعروفة بتجارة السلع الفاخرة.

وأفاد البنك في تحليلاته بأن دبي حققت نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.6%، فيما استقطبت حوالي 13 مليون سائح منذ مطلع 2022، وحتى بداية نوفمبر الماضي.

وتوقع البنك أن تستأثر المنطقة بنسبة 8% من إجمالي النمو في مبيعات السلع الفاخرة على مستوى العالم بحلول عام 2030، بالمقارنة مع 5% حالياً.

وذكرت التحليلات أن شركتي «ال في ام اتش مويت هينيسي» الفرنسية و«ريتشمونت» السويسرية، الشهيرتين عالمياً بإنتاج السلع والمقتنيات الفاخرة تبدوان أكثر الشركات المهيأة للاستفادة من هذا النمو المتوقع في قطاع التجزئة للسلع الفاخرة بالمنطقة.

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