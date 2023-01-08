«D33» تضع «اليونيكورن» على مسار الصعود

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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توقّع خبراء أن تعزّز أجندة دبي الاقتصادية الجديدة «D33» فرص المزيد من الشركات الناشئة بدبي في التحول إلى شركات مليارية «يونيكورن»، لافتين إلى أن الأجندة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتزامن مع الذكرى 17 لتولي سموّه مقاليد الحكم بدبي، تعزز مسار النمو التصاعدي نحو ظهور المزيد من شركات اليونيكورن انطلاقاً من دولة الإمارات خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكّد الخبراء أن تركيز دبي منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، على تعزيز التحول الرقمي ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50 % من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية سيكون له دور محوري في ترسيخ بيئة الابتكار الذي أصبح القوة المحركة الرئيسية لإنجازات رواد الأعمال والشركات العاملة ضمن المدينة والتي تحول بعضها إلى شركات مليارية (يونيكورن) لتنطلق من دبي إلى العالمية، بفضل القيمة الكامنة فيها والآتية من الابتكارات التي تساعد على استغلال الفرص الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تحتاج من يقتنصها.

وقالوا: إن العديد من الشركات الناشئة بدبي حققت نجاحات، حيث باتت تخطو بثقة نحو مرحلة جولات التمويل الكبرى، التي تعتبر من المراحل المتقدمة من دورة حياة الشركات الناشئة.

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