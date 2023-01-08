«الساعة الماسية» العمانية في القرية العالمية

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف الجناح العماني في القرية العالمية هذا الموسم أغلى ساعة في السلطنة والتي أطلق عليها «الساعة الماسية» من ماركة «نور مجان» المعروفة ويبلغ ثمنها 180 ألف درهم، وهي مرصعة بـ 371 ماسة بلجيكية من الفئة A، ، كما صنعت مينا الساعة من عرق اللؤلؤ الأبيض.

وقال الشيخ سلطان العامري رئيس مجلس إدارة شركة نور مجان للساعات والسيارات لـ«البيان» إنه يشارك للمرة الأولى في القرية العالمية التي تعتبر من أفضل الوجهات الترفيهية في الشرق الأوسط. وأضاف إنه تم افتتاح متجر نور مجان الماركة العمانية الشهيرة في الجناح العماني في القرية العالمية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من زوارها من مختلف الجنسيات، حيث شهد المتجر إقبالاً كبيراً لعرضه أكبر تشكيلة من الساعات المصنعة بدقة كبيرة، علاوة على عرض «الساعة الماسية» التي تعتبر الأغلى في القرية العالمية ويبلغ سعرها 180 ألف درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز