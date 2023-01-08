1.13 مليون درهم إيرادات «لمسات وطنية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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حققت الدورة الرابعة من معرض «لمسات وطنية» برأس الخيمة نتائج إيجابية، تمثلت في تحقيق إيرادات تجاوزت 1.134 مليون درهم، والمساهمة في رفع إيرادات المشاركين ضمن أجنحة المعرض من أصحاب مشاريع رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة المسجلين بدائرة التنمية الاقتصادية، وجاء ذلك نتيجة الإقبال الملفت من المواطنين والمقيمين والسياح طيلة فترة المعرض، مستفيدين من العروض التجارية المطروحة من خلال 84 منشأة، واستقطب المعرض أكثر من 29600 زائر.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المعرض شهد في موسمه الرابع، زيادة طلبات المشاريع التجارية ورخص الغد للمشاركة وحجز الأجنحة الخاصة بها خلال فعاليات المعرض، إلى جانب الرخص المشاركة من الإمارات الأخرى، وتضمنت المشاريع المشاركة 41 رخصة غد ورخصة التاجر الافتراضي، و39 رخصة تجارية من داخل الإمارة وخارجها، و4 عربات متنقلة و5 أكشاك.

نسبة الرضا

وأضافت: حظي المعرض بنسبة 86 % من رضا أصحاب الرخص المشاركين فيه، أما عن رضا الجمهور والزوار فقد وصلت نسبته إلى نحو 94 %، مؤكدة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تنظيم أكثر من 68 فعالية خلال المعرض استقطبت بها اهتمام العائلات والأطفال، حيث شملت الفعاليات مسابقات للأطفال، وفقرات فلكلورية من مختلف الجاليات، وأخرى شعبية، كما حضر المعرض أكثر من 20 شخصية رسمية وإعلامية لدعم الرخص المشاركة وتغطية المعرض.

وأشارت إلى أن النسخة الرابعة لمعرض «لمسات وطنية 2022» أقيمت في ظل التعافي الاقتصادي والتجاري بعد أزمة كورونا، التي جاءت بتضافر الجهود في الإمارة من جهات إعلامية ومحلية ومنشآت القطاع الخاص والنفع العام والمشاركين، مؤكدة أن هدف تنظيم المعرض يتمثل في دعم المشاريع الوطنية وتحفيزها لعرض منتجاتها واكتساب مهارات التسويق والبيع.

إقبال جماهيري

وأكدت أن الإقبال الجماهيري الكبير للمعرض جاء لعدة أسباب، من أهمها اختيار منطقة كورنيش القواسم مكاناً للمعرض، لما تتمتع به هذه المنطقة من حيوية في توافد العائلات والسياح والأطفال، إضافة إلى التنوع في مشاركة عدد من الرخص التجارية ورخص الغد النوعية والمميزة في نسخة هذا العام، وأعربت عن شكرها لكل الجهات المشاركة في نجاح معرض لمسات وطنية، مشيرةً إلى أنه بداية لنجاحات ودعم مستمرة في المستقبل.

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