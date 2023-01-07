مدينة إكسبو دبي تمدد فعاليات مدينة الشتاء

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل الأجواء الاحتفالية في مدينة إكسبو دبي مع تمديد فعاليات مدينة الشتاء حتى 12 يناير لتنطلق بعدها الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في 14 يناير.

ويستمر سوق الشتاء باستقبال الزوار يومياً من الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى الحادية عشرة مساءً، ويمكن لكل أفراد العائلة زيارة منزل سانتا وممارسة الأنشطة مثل حبل الانزلاق أو التزلج على الجليد، ومشاهدة عرض الميلاد في ساحة الوصل بعد غروب الشمس.

وتبدأ احتفالات رأس السنة الصينية بمدينة إكسبو في 14 يناير، حيث يقام العرض الكبير «عام صيني جديد سعيد» وتستمر فعاليات العام الصيني الجديد حتى 28 يناير. ومن المرتقب أن يكون حدث هذا العام الأضخم من نوعه خارج الصين، إذ يضم نحو 60 عرضاً جماعياً، وأكثر من 20 موكباً و25000 مشارك.

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