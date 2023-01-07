«الدار» و«دايموند ديفيلوبرز» تطلقان المدينة المستدامة - جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت الدار العقارية بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز» مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، وهي مجتمع مستدام يوفر أسلوب حياة جديداً للمقيمين في أبوظبي.

ويتوسط مشروع المدينة المستدامة الجديد منطقة زراعية خضراء تمتد على طول المجتمع، وتضم حدائق وبحيرات وقباباً بيولوجية سيتم فيها زراعة الخضروات وتوزيعها عبر جميع أنحاء المجتمع.

وتركز المدينة المستدامة بشكل رئيسي على بناء مجتمع حيوي مع احتضانها العديد من المرافق المجتمعية، بما في ذلك مركز للفروسية مع اسطبلات ومضمار وميدانين، وصالة رياضية، وأحواض سباحة، ومسارات مخصصة للركض وركوب الدراجات الهوائية، وملاعب لكرة القدم وكرة السلة والبادل.

بالإضافة إلى العديد من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، وحضانة، ومركز للتوحد، ومسجد أخضر مستدام. ويوفر هذا المجتمع منخفض الانبعاثات أيضاً شبكة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية وعربات الباجي المزودة ببطاريات قابلة للشحن، مما يتيح للمقيمين والزوار إمكانية التنقل عبر أرجاء المشروع والإبقاء على سياراتهم عند حدوده الخارجية.

وستضم المدينة المستدامة - جزيرة ياس وحدات سكنية من فئتي الشقق والتاون هاوس ضمن 10 مجمعات سكنية، جميعها متاح للمشترين من جميع الجنسيات. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 272 شقة سكنية و240 وحدة من فئة التاون هاوس سيتم طرحها للبيع في 19 يناير.

3 ركائز

يستند مجتمع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» على 3 ركائز، وهي الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وباعتباره واحداً من بضع مجتمعات فقط حاصلة على تصنيف «ثلاث لآلئ» وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي، سيتم تشغيل المشروع باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة بما في ذلك الألواح الشمسية على أسطح مباني مواقف السيارات، ما سيتيح للمقيمين توفير 50٪ من فواتير الكهرباء.

وتساعد أنظمة المياه ع وتقنيات الاستدامة، ومبادئ التصميم المجتمعي، ومنشآت إعادة التدوير على تقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك المياه والطاقة، والحد من إنتاج النفايات.

كان تم الإعلان عن «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» خلال يناير 2022 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهي نتاج مشروع مشترك مع «دايموند ديفيلوبرز» التي تقف وراء العلامة التجارية للمدينة المستدامة. وسيبدأ بناء المشروع في الربع الثاني من عام 2023؛ ومن المتوقع البدء في تسليم المرحلة الأولى خلال الربع الرابع من عام 2025.

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