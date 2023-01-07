إطلاق مسابقة في دبي عن تحدي الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت دي اتش إل إطلاق التحدي العالمي الجديد للابتكار «تحدي المضي قدماً بسرعة: الحلول المستدامة»؛ بالشراكة مع لوجستيكس الشرق الأوسط ودبي الجنوب وEZDubai.

وموضوع المسابقة مستوحى من التزام دي اتش إل الإسهام بشكل إيجابي في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة والتي تتمثل في تحقيق لوجستيات صفرية بحلول عام 2050. ويشكل هذا التحدي أحد جوانب مبادرة «عصر اللوجستيات المستدامة».

وسوف يتم استعراض أفضل الأفكار المبتكرة أمام لجنة التحكيم، التي تضم رواد القطاع وصناع القرار في مركز دي إتش إل للابتكار في دبي، يوم 23 فبراير. وسيتلقى الفائز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد ذلك إرشاداً إضافياً وفرصة لعرض الفكرة بالفحص والأرقام ومدى أهميتها على أرض الواقع، وذلك في مقر دي اتش إل.

بعد ذلك، سيحضر الفائز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والفائزون من المناطق الثلاث الأخرى بالإضافة إلى بطاقة بدل واحدة لحضور قمة دي اتش إل «عصر الاستدامة» في فالنسيا، إسبانيا. وستغطي دي اتش إل جميع تكاليف الرحلة لدعم الفائز بمنحه الفرصة للتواصل مع الخبراء وعرض إبداعاته.

وستختار لجنة التحكيم فائزاً واحداً من بين المرشحين الخمسة. وسيتم تمويل الفكرة الفائزة ودعمها لتطبيقها والاستفادة منها على أرض الواقع. وآخر موعد للتقديم، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يوم 10 يناير.

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