«سوار أوبو باند 2» يدعم الأهداف الصحية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يأتي سوار أوبو باند 2 الذكي، لتعزيز الالتزام بالأهداف الصحية. وهو يقدم خيارات متعددة وملونة لواجهات السوار، مع تصميم حزام ثنائي اللون، و شاشة كبيرة فائقة الوضوح ومجموعة كاملة من الوظائف المحسنة لمراقبة النوم والتمارين والوظائف الصحية.

ويقدم السوار 100 تمرين مع إمكانية الاكتشاف التلقائي لأربعة أنواع من التمارين: المشي والجري والجهاز الإهليجي elliptical وتمرين التجديف. ويقدم السوار ميزات صحية محسنة منها ميزة متابعة تمرين التنس التي تسجل 5 أنواع من البيانات بما في ذلك الضربات وتحركات المضرب ومدة النشاط الرياضي ومعدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة. كما يوفر ميزة متطورة تدعم الجري، حيث يراقب معدل ضربات القلب للمساعدة على الجري بأمان ويتيح متابعة بيانات الأداء من خلال تطبيق HeyTap Health.

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