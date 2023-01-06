«غينيس» تحتفي بأرقام برج خليفة القياسية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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احتفلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية ببرج خليفة في الذكرى الـ 13 لافتتاحه، حيث نشرت بهذه المناسبة فيديو حول الأرقام القياسية التي حطمها البرج، والذي تم افتتاحه في الرابع من يناير عام 2010.

واستعرض الفيديو أفق مدينة دبي المهيب، والذي يهيمن عليه برج خليفة. وذكرت الموسوعة أنه منذ افتتاحه في عام 2010 أصبح برج خليفة أطول مبنى في العالم، حيث استغرقت عملية البناء فيه نحو 6 سنوات، ويحتوي على 24 ألف نافذة استغرقت نحو 3 أشهر لتلميعها.

وأضافت أن المبنى يعد الأعلى على مستوى العالم بارتفاع يصل إلى 828 متراً، وبذلك فإنه يتجاوز المبنى الأعلى السابق «تايبيه 101» بنحو 300 متر، وقالت إنه يمكن رؤية البرج من على بعد يصل إلى 95 كيلومتراً، متسائلة: «هل سيتم تشييد مبنى أطول من ذلك؟».

وأشارت إلى أن البرج يتكون من أكثر عدد من الطوابق يصل إلى 163 طابقاً، حيث يضم الطابق الـ 148 أعلى نقطة للمراقبة في الهواء الطلق، أما الطابق الـ 145 فيحتوي على أعلى صالة اجتماعات في العالم.

ولفتت الموسوعة في الفيديو إلى أنه في عام 2014 نفذ كل من فريد فوجين وفينس ريفيت أعلى قفزة في العالم من على قمة البرج. وذكرت أنه في العام 2015 تم تنفيذ أعلى ألعاب نارية من على المبنى.

وتطرق الفيديو إلى معالم أيقونية أخرى في دبي، وقال إن الإمارة تعد موطناً لأكبر نافورة في العالم وهي نافورة النخلة، والتي تم افتتاحها في عام 2020 وتقع على مساحة أكثر من 14 ألف قدم مربعة، حيث تجسد فوهات الماء أشكال الكواكب خلال عروضها، بينما تمثل الأضواء أشكال النجوم.

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