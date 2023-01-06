مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 280 مبايعة بقيمة 947.04 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 360.02 مليون درهم و231 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 587.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة ام سقيم الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 128.31 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 39.22 مليون درهم و45 رهن فلل وشقق بقيمة 89.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 9 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 10.9 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم.

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