10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2173 مبايعة بقيمة 7.14 مليار درهم منها 270 مبايعة للأراضي بقيمة 2.25 مليار درهم و1903 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 4.89 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 623 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 77 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 386 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 254 مبايعة بقيمة 461 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 147 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.85 مليار درهم منها 73 رهن أراض بقيمة 463.45 مليون درهم و355 رهن فلل وشقق بقيمة 1.38 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 326 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 171 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 1.01 مليار درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 192 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 175 مليون درهم.

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