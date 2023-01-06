عروض ترفيهية وجوائز ضخمة لزوار مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق للمواطنين والمقيمين والزوار مجموعة من أفضل العروض، والحفلات الموسيقية، والسحوبات، والتشكيلات الفنية، والألعاب النارية، والكثير من الترفيه، ويوفر هذا الأسبوع من أطول مهرجان للتسوق في العالم (من 6 حتى 12 يناير) تجارب استثنائية للجميع.

وأعلن دبي فستيفال سيتي مول عن تقديم فرصة استثنائية للفوز بجائزة مالية، بقيمة مليون درهم نقداً للمتسوقين، احتفاء بالمهرجان، وتستمر إمكانية المشاركة في السحب حتى 29 يناير الجاري.

حيث يمكن للمتسوقين ممن ينفقون 300 درهم أو أكثر في متاجر التجزئة أو مرافق المطاعم والمشروبات في المول أو في مرافق فايبز باي ذا باي الترفيهية المشاركة ودخول السحب، بعد ختم فواتير المشتريات في مكتب خدمة العملاء، ليحظوا بفرصة الفوز بالجائزة المالية الكبرى، بقيمة مليون درهم نقداً.

كما يمكن لمشتركي برنامج مكافآت بلو من مجموعة الفطيم دخول السحب الكبير مرتين لمضاعفة فرصة ربحهم، قبل الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

كما استقبل ميركاتو مهرجان دبي للتسوق بباقة مميزة من الفعاليات الشائقة والصفقات القيمة وفرص الفوز بجوائز نقدية أسبوعية، التي تهدف إلى إغناء تجربة المتسوقين من المقيمين والسياح على حد سواء. وتتميز الفعاليات الترفيهية والعروض المسرحية، التي يستضيفها مسرح «ميركاتو» بكونها مستوحاة من ثقافات وحضارات بلدان مختلفة مثل أفريقيا، إيطاليا، روسيا، بيلاروس ومنغوليا، لتأخذ الزوار برحلة تحت عنوان «جولة حول العالم مع ميركاتو».

جوائز

كما يقدم المهرجان العديد من فرص الفوز بجوائز ضخمة للمتسوقين، بما في ذلك جوائز من الألماس في أسبوع عشق الألماس من داماس وقسائم هدايا بآلاف الدراهم في أسبوع التغلب على الوقت من «ساعة الصفوة»، و«ريفولي آيزون»، خلال المهرجان، وجوائز من الذهب في «جمبو للإلكترونيات».

,يوفر المهرجان فرصة العودة إلى الماضي في متاجر «دبي 80›s» في لاست إكزت الخوانيج، والمشاركة في مسابقة كوسبلاي، ووقتاً مثالياً لنشر الصور على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، برحلة إلى أضواء دبي في سيتي ووك، وحي دبي للتصميم، ونخلة جميرا، أو مشاهدة عروض طائرات الدرون الضوئية الرائعة في بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

ويمكن للمتسوقين مشاهدة بعض أهم العروض المحلية الجديدة مع فعالية نغمات دبي، أو زيارة سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها، ويمكن لسكان وزوار دبي، الذين يبحثون دائماً عن تجارب جديدة زيارة «AYA»، الوجهة الترفيهية الجديدة في وافي سيتي مول، أو مشاهد العرض الترفيهي «أوفو» من «سيرك دو سوليه»، أو زيارة ميركاتو لمشاهدة العروض اليومية الروسية.

سحوبات

ويحظى الجميع بفرصة الفوز بواحد من سبعة خواتم يومياً، وجائزة كبرى تشمل قلادة أنيقة من الألماس في أسبوع عشق الألماس من مجموعة «غاية» من داماس، والذي يستمر حتى 8 يناير، فيما يمكن المشاركة في السحب من خلال شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم أو أكثر.

وهناك الكثير من الجوائز الذهبية، خلال مهرجان دبي للتسوق، تقدمها متاجر جمبو للإلكترونيات، التي تمكن المتسوقين من الحصول على مكافآت ذهبية مع مجموعة مختارة من الصفقات والعروض في المهرجان، فعند شراء منتجات بقيمة 1,000 درهم أو أكثر في متاجر جمبو أو عبر الموقع الإلكتروني، يمكن دخول السحب على جائزة كبرى تبلغ 250 جراماً من الذهب.

بينما يحصل ستة فائزين أسبوعياً على 50 جراماً من الذهب، وفي كل يوم طوال مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير، سيحصل فائز يومي على 10 جرامات من الذهب.

تجارب

ويقدم المهرجان فرصة أخيرة لاستعادة الذكريات والقيام برحلة إلى الماضي في لاست إكزت الخوانيج مع فعالية «دبي 80›s»، وتوفر الفعالية العديد من الأشياء، التي تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات، منها الكتب والأجهزة الإلكترونية والألعاب وحتى تجربة «الدكان»، الذي يبيع بعضاً من أكثر الوجبات الخفيفة والمشروبات المحبوبة من هذه الفترة، ويمكن للزوار استعادة ذكريات هذه الفترة الذهبية من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساء يومياً، حتى 8 يناير.

ويمكن أيضاً زيارة «أضواء دبي»، التي تستمر في إبهار الزوار بالتشكيلات الضوئية في بعض المواقع الأكثر شهرة في المدينة، ويمكن مشاهدة 10 تشكيلات فنية تفاعلية فريدة من نوعها لفنانين عالميين رائدين في مجال الإضاءة في سيتي ووك.

كما ستضيء عروض طائرات الدرون الضوئية الرائعة السماء كل ليلة حتى 29 يناير، خلال مهرجان دبي للتسوق، في بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

احتفالات

وتقام فعالية نغمات دبي خلال الفترة من 6 حتى 15 يناير، وتقدم عروضاً موسيقية وترفيهية حية على مدار 10 أيام من 5 مساء حتى 11 مساء في مواقع متعددة في جميع أنحاء دبي، منها بلوواترز، ولاست إكزت الخوانيج، وبوكس بارك، وحتا، والسيف، وذا بييتش، وسيتي ووك، ونخيل مول، وذي بوينت، وسيتي سنتر ديرة، وكايت بييتش، ومخيم سولت.

ويركز هذا المهرجان المجاني على المواهب الموسيقية الإماراتية مع فنانين، من بينهم علياء العلي وميثة المنصوري وشيباني وبافوري.

ويقدم سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف أجندة مليئة بالأنشطة وعروض التسوق الفريدة في هذه الوجهة الرائعة على جانب الخور، وتقام ورشة عمل للأطفال كل أسبوع بموضوع مختلف، فيما تغطي ورشة العمل هذا الأسبوع موضوع القطن والنسيج.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار زيارة ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق، للحصول على أفضل عروض التسوق، مع تخفيضات تتراوح بين 25% و75% على المنتجات، مع فرص الفوز بجائزة أسبوعية قدرها 20,000 درهم.

ترفيه

وسيتمتع المتسوقون بزيارة AYA الوجهة الترفيهية الجديدة من الجيل التالي، التي تم افتتاحها حديثاً في دبي، وتقع الوجهة في الطابق الأول من الردهة الرئيسية في وافي سيتي مول، وتدعو المسافرين لاستكشاف عالم جديد نابض بالحياة والألوان عبر 12 منطقة مختلفة، لكل منها تجارب تفاعلية خاصة بها.

ويمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023.

حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة، ويتضمن مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

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