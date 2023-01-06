2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 516 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 235.09 مليون درهم، و455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وسجلت الرهونات 596.74 مليون درهم منها 8 رهونات أراض بقيمة 59.1 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 537.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 171 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 130 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بـ 503.85 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ 175 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بـ 164 مليون درهم.

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