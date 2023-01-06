«زايلم» تفتتح مركز خدمة ومختبر تحليلات في «جافزا»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «زايلم لتكنولوجيا المياه»، أمس، افتتاح مركز خدمة ومختبر تحليلات، ومركز تأجير في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ما يعزز مكانة الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ويساعدها على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة بشكل أفضل.

وستمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، بتكلفة 1.2 مليون دولار، وتحتوي على رافعات للمناولة وأدوات وماكينات للتشذيب والموازنة، وقطع غيار أصلية وأماكن اختبار ومنطقة للطلاء، ومعدات وأجهزة للبرمجة والمعايرة، وستتيح هذه الخطوة لشركة «زايلم» الاستجابة لاحتياجات أي عميل بشكل أسرع، وتقديم حلول مصممة خصيصاً مثل التدخل في الوقت الفعلي من قبل الخبراء على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يوماً في السنة. ويعمل في مركز الخدمة حالياً أكثر من 16 موظفاً، بما في ذلك المهندسون والفنيون.

ومن المقرر أن يوفر المركز 300 فرصة عمل. وقال ناجي سكاف، المدير الإداري للشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا: «نسعى من خلال هذا التوسع إلى تعزيز مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط ».

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