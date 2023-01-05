«عزيزي» تستثمر 20 مليار درهم في مشروع بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «عزيزي» عن توقيع اتفاقية مع «كيو إنترناشيونال كونسلتنتس»، لتقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير المخطط الرئيس لقطعة أرض استحوذت عليها مؤخراً في دبي الجنوب، بمساحة قدرها 15 مليون قدم مربعة، مع 24 مليون قدم مربعة من المساحة الطابقية الإجمالية. وستكون «عزيزي» المطور الرئيس المسؤول عن تشييد المباني والطرق، ومختلف عناصر البنية التحتية لهذا المشروع الضخم متعدد الاستخدامات، الذي تصل كلفته إلى 20 مليار درهم. وسيوفر المشروع عند إنجازه، مجموعة من الفلل والمساكن الفخمة، والمساحات التجارية والترفيهية، والكثير غيرها في غولف ديستريكت، التابعة لدبي الجنوب.

وتتمثل رؤية «عزيزي» لتطوير هذا المشروع، في جعله وجهة استثنائية مبتكرة، وإحدى أكثر المناطق تميزاً وجاذبية على مستوى الدولة، لاستقطاب أكثر من 100,000 زائر يومياً من خارج المجمع. ويوضح العرض الموجز المقدم من «كيو»، وجود بوليفارد فريد بمواصفات متميزة، حيث يبلغ طوله 3 كيلومترات، وسيكون مكيفاً ومغطى بالزجاج ومناسباً للمشي، ويضم مناطق تسوق ومساحات تجارية ومطاعم، تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات العالمية، إضافة إلى مسارح عرض الأفلام والمساحات لتنظيم الأنشطة الليلية، والمناطق المخصصة للعب للأطفال، ومواقف فسيحة للسيارات تحت الأرض، وغير ذلك الكثير.

وسيكون العديد من مساكن المجمع والفنادق من فئة الثلاث إلى الخمس نجوم، متصلة مباشرة مع منطقة البوليفارد، والبحيرة الكريستالية الكبيرة التي يمكن السباحة بها، مع ضفاف يبلغ طولها 3 كيلومترات، تشبه شاطئ البحر، فضلاً عن وجود العديد من المعالم المائية المميزة والمتنزهات الشاسعة، التي تنتشر فيها المساحات الخضراء.

وقال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة: يسعدنا العمل مع «كيو إنترناشيونال» في مرحلة استشارات المخطط الرئيس لمشروعنا، الذي نعتزم تطويره في دبي الجنوب، باعتبارها إحدى المناطق المرجحة النمو. إننا نطلق الآن رحلة التطوير الرئيسة الجديدة، والتي تعد جزءاً رئيساً من المرحلة التالية من مسار نمو شركتنا.

وأضاف: تمثل هذه القطعة الضخمة من الأرض، فرصة استثنائية للإسهام في تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات عالمية المستوى في الإمارات. وفي الوقت ذاته، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الشهيرة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والابتكار، ويبدو ذلك جلياً، من خلال العدد المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الذين يقررون شراء منازلهم فيها. وسنكشف عن المزيد من المعلومات حول خططنا لهذا المجمع، الذي سيصبح معلماً بارزاً في المستقبل القريب.

وتعد الأرض التي استحوذت «عزيزي» عليها مؤخراً، جزءاً من غولف ديستريكت الراقية في دبي الجنوب، وتحتل موقعاً استراتيجياً ضمن المناطق المرشحة للنمو في الإمارة، في ظل التوسع المتسارع، الذي تشهده نحو الجنوب.

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