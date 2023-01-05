دبي حاضنة للابتكارات وريادة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر نعيم يزبك مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»، أن دبي تعتبر بيئة حاضنة للابتكارات وريادة الأعمال، ونموذجاً يحتذى به في كيفية تحقيق أقصى استفادة من مشاريع التحول الرقمي. وأضاف يزبك في حديثه قائلاً: «نؤمن بأن هذا الحجم الهائل من الاستثمارات في التحول الرقمي سيعتمد بشكل أساسي على التقنيات السحابية التي تعتبر شريان التحول الرقمي. ومن هذا المنطلق، سنعمل من خلال التزامنا الراسخ بالحوسبة السحابية المصحوبة بأعلى معايير الأمان والامتثال، وتمكين المهارات، وتنمية الاستثمارات على دعم دبي في توجهاتها المستقبلية للوصول إلى أهدافها المنشودة. وأود التنويه بأن التقنيات القائمة على السحابة بإمكانها أن تجعل الإمارة أكثر إنتاجية واستدامة، مع ضمان العمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية بما يضمن لدبي أن تصبح وجهة رائدة في الابتكار على صعيد المنطقة والعالم كافة».

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