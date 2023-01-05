سحوبات «دبي للتسوق» تواصل إسعاد الزوار

المصدر: دبي- البيان

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تواصلت فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المتميزة والسحوبات على جوائز قيمة والتي تتوزع في مختلف أنحاء المدينة، وتستمر حتى 29 الجاري لإسعاد الزوار والمقيمين.

وفاز مشارك محظوظ يُدعى سريجيث ومقيم في دبي بـ 100 ألف درهم خلال السحب الأخير لـ «ليتل درو» ضمن سحوبات مهرجان دبي للتسوق لهذا العام وذلك من خلال المشاركة بـ 10 دراهم فقط. وقال سريجيث: لقد كنت أشارك منذ عامين وهذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها، لذا لم أصدق ذلك.. أطلعني زملائي على الفيديو المباشر وهكذا عرفت أنني فزت في السحب».

ويعمل سريجيث كمنسق لوجستي وموجود في دبي منذ 14 عاماً، وقال إنه يرغب في استخدام أموال جائزته لتعليم ابنتيه ومساعدتهما في زواجهما في المستقبل. وأضاف «لدي ابنتان لذا سأقوم بإنفاقها عليهما... بالنسبة لي، هذه هبة من الله، والترحيب بالعام الجديد».

وأعلنت «ليتل درو» أنه بدءاً من عام 2023، سيكون في تعاون متواصل مع مهرجان دبي للتسوق، حيث سينظم السحب المباشر كل يوم اثنين الساعة 9:00 مساءً. وفي كل أسبوع، يحصل المشاركون على فرصة الفوز بما يصل إلى 30 ألف درهم مع فرصة الفوز بمليون درهم في السحب الكبير.

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