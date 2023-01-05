جمارك رأس الخيمة تستعرض إنجازات 2022

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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ترأس الدكتور محمد المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، اجتماع القيادات الأول لعام 2023، بحضور نائب المدير العام ومساعد المدير العام للعمليات الجمركية ومديري الإدارات والمراكز الجمركية. وتم خلال الاجتماع استعراض الهيكل الجديد وأهم الاستحداثات له من إدارات ومكاتب.

كما تم استعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال منها أهم إنجازات ومشاريع عام 2022 والإحصائيات والأرقام المهمة في المراكز الجمركية وحركة التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات والواردات ومقارنتها بعام 2021 ونتائج قياس رضا السعادة الوظيفية وسعادة المتعاملين، بالإضافة إلى المستجدات حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

واستمع المحرزي إلى شرح يوضح مهام مكتب الاستخبارات والمخاطر الجمركية الجديدة، وأهم الإجراءات المتبعة والمؤشرات القياسية والتطلعات التي يسعى لها المكتب لعام 2023. وفي ختام الاجتماع، أثنى المحرزي على مستوى الإنجاز الذي يتحقق في مختلف الإدارات والمراكز الجمركية، والحرص الذي يتجلى في تنفيذ خطط العمل بشكل حرفي، وتقديم الرؤى والتصورات المستقبلية بشكل مستمر.

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