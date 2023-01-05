أبوظبي الأول يتوقف عن صفقة دمج محتملة مع ستاندرد تشارترد

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، اليوم الخميس، إنه كان يدرس تقديم عرض يتعلق ببنك ستاندرد تشارترد، المدرج في لندن، لكنه توقف عن نظر الأمر.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، في وقت سابق، أن بنك أبوظبي الأول، كان يدرس إمكانية التقدم بعرض يتعلق بالبنك، في إطار خطة تهدف لتدشين بنك للأسواق الناشئة، ما دفع أسهم ستاندرد تشارترد للارتفاع 20 %.

وقلصت الأسهم مكاسبها، ليجري تداولها بزيادة 7 %، بعد بيان لأبوظبي الأول، قال فيه إنه لم يعد يسعى لصفقة محتملة.

وأوضح البنك أنه كان في «المراحل المبكرة للغاية من تقييم عرض محتمل» للبنك الذي يركز على الأسواق الناشئة.

وأحجم ستاندرد تشارترد عن التعليق اليوم.

وقال مصدر مصرفي، إن الدمج بين بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد، كان سيخضع لمتطلبات رأسمال مرهقة، من شأنها أن تثقل كاهل الكيان الذي كان سيشكله الدمج.

وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، لا يمكن لبنك أبوظبي الأول، تقديم عرض لستاندرد تشارترد، في غضون الأشهر الستة المقبلة، دون موافقة مجلس إدارة البنك البريطاني، أو في حالة عدم وجود عرض استحواذ منافس.

شائعات

وجد ستاندرد تشارترد، الذي يعمل في 59 سوقاً حول العالم، ولديه نحو 85 ألف موظف، صعوبة خلال السنوات الماضية لزيادة الإيرادات، بعدما أمضى الرئيس التنفيذي بيل وينترز، الجزء الأول من فترة عمله في إصلاح ميزانيته العمومية، وإلغاء آلاف الوظائف.

وقال البنك في أكتوبر، إن ارتفاع أسعار الفائدة، من شأنه أن يعزز دخله، ويسمح له بزيادة مستهدفاته من الإيرادات، رغم ضعف الاقتصاد العالمي.

كان ستاندرد تشارترد على مدار العقد الماضي، ضيفاً دائماً في التقارير الإعلامية، التي تتناول شائعات عن صفقات استحواذ، وكانت هذه التقارير تشير عادة إلى أسماء كيانات، منها باركليز وجيه.بي مورجان، باعتبارها مقبلة على هذا الاستحواذ، غير أن أياً من هذه الصفقات لم يتم.

وقال ستيوارت كول كبير خبراء الاقتصاد الكلي في إكويتي كابيتال، إنه رغم أن ستاندرد تشارترد مقره في المملكة المتحدة، فإنه «يركز بشكل أساسي على الأسواق الآسيوية والأفريقية والشرق أوسطية».

وأضاف كول «بالنظر إلى التوقعات المتشائمة لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، فإن أي عملية استحواذ، من شأنها أن تتيح للمشتري إمكانية الوصول الفوري إلى هذه الأسواق النامية والناشئة إلى حد كبير، وبالتالي، يمكن اعتبارها خطوة جيدة من الناحية الاستراتيجية».

وتشهد منطقة الخليج طفرة اقتصادية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، وتعمل صناديق الثروة السيادية والبنوك جاهدة، لإبرام صفقات، وسط توقعات عالمية ضعيفة.

وأعلن البنك الأهلي السعودي في أكتوبر، أنه بصدد استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في كريدي سويس، بما يمثل حصة 9.9 %.

تأسس بنك أبوظبي الأول، عن طريق اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في 2016. وأمضى البنك السنوات القليلة الماضية، في تحقيق ثمار هذا الاندماج، وتجديد فروعه تحت العلامة التجارية الجديدة. وحوالي نصف ودائعه مصدرها حكومة أبوظبي، وأعلن عن إجمالي أصول بلغ 1.15 تريليون درهم (313.1 مليار دولار)، في نهاية سبتمبر 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز