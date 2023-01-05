الأسهم المحلية تستقطب 1.7 مليار درهم سيولة في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و294.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 385.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10202.49 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10253.28 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3316.6 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي "أمريكانا" 2.21% و"أدنوك للحفر" 1.6% و"موانئ أبوظبي" 0.33% و"أي آند"، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 277.8 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 185.6 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 102.6 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع "دبي الإسلامي" 0.18% و"شعاع كابيتال" 0.96% و"سالك" 0.4% و"تيكوم" 0.44% و"ديوا" 0.87% و"إمباور" 0.72%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 78.6 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" 46.5 مليون درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 27.3 مليون درهم.

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