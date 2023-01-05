فرصة للفوز بمليون درهم لزوار مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول عن تقديم فرصة استثنائية للفوز بجائزة مالية بقيمة مليون درهم نقداً للمتسوقين، احتفاءً بالدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق. وتستمر إمكانية المشاركة في السحب حتى 29 يناير الجاري، حيث يمكن للمتسوقين ممن ينفقون 300 درهم أو أكثر في متاجر التجزئة أو مرافق المطاعم والمشروبات في المول أو في مرافق فايبز باي ذا باي الترفيهية المشاركة ودخول السحب بعد ختم فواتير المشتريات في مكتب خدمة العملاء ليحظوا بفرصة الفوز بالجائزة المالية الكبرى بقيمة مليون درهم نقداً.

كما يمكن لمشتركي برنامج مكافآت بلو من مجموعة الفطيم دخول السحب الكبير مرتين لمضاعفة فرصة ربحهم، قبل الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوّق.

وتشجع الوجهة الرائدة زبائنها على تحميل تطبيق بلو خلال فترة مهرجان دبي للتسوّق ليحظوا بفرصة الفوز بقسيمة شرائية أسبوعياً على التطبيق بقيمة 10000 درهم للاستمتاع بتجربة تسوّق مثالية.

ويحتفل المول بمناسبة انطلاق الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة من النشاطات والفعاليات الترفيهية المسلية التي تضمن لزواره قضاء أوقات استثنائية يومياً طوال مدة المهرجان بين 04:00 عصراً و10:00 ليلاً. كما يتيح قسم ألعاب الفيديو الكلاسيكية في منطقة فستفال باي وداخل المول مجموعةً من التجارب الترفيهية المليئة بالمرح والتشويق لجميع أفراد العائلة والأصدقاء.

ويدعو دبي فستيفال سيتي مول جميع زواره للمشاركة والاحتفال بمهرجان دبي للتسوق والاستمتاع بتجارب التسوّق والترفيه المتنوعة، كما تخصص الوجهة الرائدة لمحبي وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المواقع المثالية التي تزخر بالتصاميم المميزة والمخصصة لالتقاط الصور التذكارية ومشاركتها على إنستغرام.

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