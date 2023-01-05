بلدية دبي: أجندة دبي الاقتصادية ترسخ مكانة الإمارة عاصمة للمستقبل

المصدر: وام

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أكد سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعد استكمالا لما حققته إمارة دبي عبر تاريخها وبفضل رؤية وقيادة سموه من ريادة وتقدم وازدهار وصلت لمستويات العالمية ومساراً للمستقبل الذي سنسير عليه بكل عزم وإرادة لجعل دبي عاصمة للمستقبل وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأضاف الهاجري أن "D33" تشكل بمشاريعها القادمة في مجالات التجارة الخارجية ومشاريع التحول الرقمي والمشاريع الخدمية ودعم الاستثمار الأجنبي والخاص مرحلة نوعية في مستقبل الإمارة مستمدة من استشراف سموه للمستقبل المشرق الذي سيرسخ موقع دبي ضمن أفضل مدن العالم نموا اقتصاديا وماليا ويعزز من ثقلها كنموذج للريادة التقنية ونقطة لجذب الاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات ومركز رئيسي لاحتضان الابتكارات، ونؤكد في بلدية دبي على التزامنا بالوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة في سبيل دفع عجلة النهضة الحضارية الشاملة لوطننا".

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