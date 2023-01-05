«بايباي» للتكنولوجيا المالية تحصل على ﺗرخيص من البنك المركزي

المصدر: دبي - البيان

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تم ترخيص شركة «بايباي»، وهي منصة مبتكرة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية استحوذت عليها شركة «أسترا تك» مؤخراً، من قبل بنك الإمارات المركزي، لإجراء معاملات تسهيلات القيمة المخزنة (SVF) ونظام خدمات الدفع للتجزئة RPS، بعد حصولّها في أكتوبر الماضي على الموافقة المبدئية لتكون أول منصة حاصلة على هذا الترخيص في الإمارات.

ويمثل هذا الترخيص أحد أعلى مستويات الموافقة على الخدمات المالية في الدولة، مما يسمح لـ«بايباي» من «أسترا تك» بمواصلة تغيير مشهد التكنولوجيا المالية من خلال حلول الدفع المبتكرة، بحيث سيستفيد العملاء والتجار من الخدمات المالية فائقة السرعة والآمنة، مثل التحويلات المالية الدولية، وحلول الدفع السلسة، وشحن المحافظ والمزيد.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أسترا تك» عبد الله أبو الشيخ: يشرفنا حصولنا على الترخيص من قبل مصرف الإمارات المركزي، وهو ما يمثل علامة فارقة لكل من «أسترا تك» و«بايباي». ويسعدنا إطلاق حلول الدفع الآمنة للعملاء والمستثمرين في الإمارات لتسهيل المعاملات الرقمية وجعل التجارة اليومية أكثر سلاسة. لقد كنا دائماً مع رؤية الإمارات في إرساء منظومة غير نقدية فعالة ونحن ممتنون للبنك المركزي لثقته في تقنيتنا الآمنة، وستظل «أسترا تك» وفية لمهمة تقديم عرض ذي قيمة أقوى للعملاء والتجار لجعل المعاملات المالية الرقمية أكثر سلاسة وتحويل التجارة اليومية وتجربة المستخدمين إلى تجربة أكثر بساطة، دون ضرورة للاحتكاك الفعلي وتعويضها بتقنيات الدفع عن بعد والتي تتيح معاملات رقمية أكثر سرعة وأماناً، نحن على ثقة بأن منصتنا ستقوم بمهمتها على أحسن وجه.

وتهدف «أسترا تك» للاستحواذ على منصات رائدة في القطاع وتزويدها بالتقنيات المتقدمة، وتوظيفها لإثراء حياة التجار والمستخدمين، وتسهيل أداء مهامهم اليومية مع ضمان الكفاءة وسهولة الاستخدام عبر تجاوز الفجوة الحالية في عالم التجارة الرقمية بدولة الإمارات.

وتعد «أسترا تك» واحدة من أبرز المجموعات الفاعلة في المنظومة التكنولوجية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ جمعت تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) من فئات مختلفة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، حيث سيؤدي ذلك إلى اقتراب الشركة من تحقيق رؤيتها المتمثلة في إطلاق تطبيقها الخاص.

وتعتبر «بايباي» واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ويزيد حجم معاملاتها على 600 مليون درهم حتى مايو 2022، وتهدف بدورها إلى بناء نظام دفع متعدد الإمكانات عبر الهاتف المحمول في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لتوفر من خلاله حل دفع آمن ويأتي استحواذ «أسترا تك» على «بايباي» عقب استحواذها مؤخراً كجزء من خطة الشركة لإطلاق منصة متكاملة القدرات.

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