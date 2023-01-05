شراكة بين «ألفا ظبي» و«مبادلة» للاستثمار في فرص الائتمان العالمية

المصدر: وام

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أعلنت اليوم شركتا ألفا ظبي القابضة “ألفا ظبي” ومبادلة للاستثمار “مبادلة”، عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص.

ويستهدف الطرفان من خلال هذه الخطوة استثمار ما يصل إلى 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة "أبولو" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO)، والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالية الجودة.

وبموجب الشراكة، ستمتلك "مبادلة" حصة نسبتها 80% من المشروع المشترك الذي يتخذ من "سوق أبوظبي العالمي" مقراً له، بينما ستمتلك "ألفا ظبي" نسبة الـ 20% المتبقية.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة - بهذه المناسبة - : "نواصل عن كثب تقييم الفرص الاستثمارية في سوق الائتمان الخاص، وخصوصاً مؤخراً في ظل بيئة الأسواق العالمية الراهنة التي تتسم بالتقلبات المستمرة. نفخر بشراكتنا مع مبادلة وأبولو، اللتين تمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال، وسنعمل معاً عبر هذه الشراكة على تلبية الطلب في الأسواق العالمية على خيارات استثمارية بديلة من حلول السيولة والائتمان. استثمارنا في أدوات الائتمان الخاص سيعزز من تنوع محفظتنا ويمكننا من تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر لمساهمينا".

من جانبه قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة: "تمثل هذه الشراكة مع ألفا ظبي خطوة مهمة لنا في وقت تشهد فيه أسواق الائتمان الخاص حول العالم نمواً كبيراً. وبالاستفادة من علاقتنا الوثيقة مع أبولو، إلى جانب الخبرة الاستثمارية والملاءة المالية القوية لكل من مبادلة وألفا ظبي، استطعنا تأسيس منصة قوية تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وتعزز في الوقت نفسه التكامل على مستوى منظومة الاستثمار الحيوية في أبوظبي".

بدوره قال كريج فار، الشريك في أبولو ورئيس منصة حلول التمويل في الشركة: "تمثل الظروف الحالية فرصة مثالية لاستثمار رأس المال في أسواق الائتمان الخاص، ويسعدنا لمواصلة بناء علاقاتنا الوثيقة مع مبادلة وألفا ظبي، وأن نشكل فريقاً واحداً في وقت تُعد فيه الأسواق الخاصة وجهة ممتازة للاستثمار في ظل التحديات والتقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العامة".

ويواصل الاستثمار في مجال الائتمان الخاص اكتساب زخمٍ متنامٍ على المستوى الإقليمي، ويُعتبر وسيلة لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين نظراً لكونه يوفر حماية فعالة من تقلبات الأسعار أو مخاطر السوق. ويكتسب الاستثمار في هذا المجال أهمية خاصة في ظل البيئة التشغيلية العامة الحالية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم. وتتمتع الاستثمارات في مجال الائتمان الخاص بمكانة جيدة تتيح لها تحقيق أداء جيد عبر دورات السوق، وذلك على الرغم من التذبذبات وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً.

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