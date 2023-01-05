23.1 % نمو تجارة الدول العربية السلعية إلى 1.84 تريليون دولار

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلن صندوق النقد العربي عن ارتفاع حجم التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية إلى 1.84 تريليون دولار في العام 2021، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار في 2020، بنمو بنسبة 23.1%، وأشار الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إلى أن أداء التجارة السلعية العربية جاء عكس توقعات المنظمات الدولية بأن يكون النمو متواضعاً جراء تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وبين التقرير أن الصادرات العربية الإجمالية ارتفعت إلى 1.03 تريليون دولار في 2021، مقارنة مع 755.6 مليار دولار في 2020، محققة ارتفاعاً بنسبة 37.4%، ما أثر في وزن الصادرات الإجمالية العربية من إجمالي الصادرات العالمية، لتبلغ نحو 4.9% في عام 2021، مقابل 4.3% في العام السابق عليه.

ولفت إلى أن أداء الواردات السلعية الإجمالية شهد ارتفاعاً بنسبة 8.6%، ليقفز من 746.3 مليار دولار في 2020 إلى 810.4 مليارات دولار في 2021، ومع ذلك انخفضت نسبتها إلى الواردات العالمية بنسبة 3.7% في 2021 مقارنة بنسبة 4.2% في عام 2020.

وذكر أنه بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة العربية ما زالت فئة الوقود والمعادن تستأثر بالحصة الأكبر في الصادرات الإجمالية العربية، حيث بلغت نحو 62.7% في عام 2021، مقارنة بنحو 55% في 2020 مع انخفاض لصالح القطاعات الأخرى، كما سجلت المصنوعات ما نسبته 26.8%، بينما مثلت السلع الزراعية ما نسبته 7.1% من إجمالي الصادرات.

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