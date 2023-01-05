رقم قياسي للسندات والصكوك الخضراء في دول «التعاون»

المصدر: (دبي- البيان)

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سجل سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، رقماً قياسياً جديداً عام 2022، مع زيادة عدد الإصدارات بأكثر من الضعف، ودخول عدد من الكيانات الحكومية والبنوك البارزة إلى السوق، وذلك وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال.

وكان إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول التعاون لعام 2022، بلغ 8.5 مليارات دولار من 15 صفقة، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال 2021.

وشهد 2022 عدداً من الإصدارات البارزة، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من البنك الوطني السعودي، فضلاً عن سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار من بنك أبوظبي التجاري. وفي هذا الإطار، حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانته بصفته من أبرز الرواد في المنطقة خلال عام 2022، بفضل ثلاثة إصدارات للسندات الخضراء، بقيمة بلغت نحو 1.49 مليار دولار خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا التوجه في منطقة الخليج، معاكساً لما شهدته الأسواق العالمية التي سجلت تراجعاً في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة، بنسبة 14 % خلال عام 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار، إلى 635 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الاضطرابات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة.

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