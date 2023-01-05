«اقتصادية الشارقة» تعزز التعاون مع المجلس البلدي لمليحة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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استقبل سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من المجلس البلدي لمنطقة مليحة، بمبنى الدائرة الرئيس في الشارقة، بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهما.

حضر الاجتماع من جانب المجلس البلدي، ضحي حارب المنصوري وعبد الله سالم خلفان الكتبي أعضاء المجلس البلدي لمنطقة مليحة، بينما حضر من جانب الدائرة، عدد من مديري الإدارات والمسؤولين.

وقدمت الدائرة عرضا لتعريف أعضاء المجلس بأهم الإجراءات المتبعة في الدائرة على مستوى الإمارة، في ما يخص متطلبات إصدار التراخيص، واشتراطات مراكز تأسيس الأعمال، وآليات التنسيق التي توفرها الدائرة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.

كما تطرق الاجتماع إلى معدلات النمو الاقتصادي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في منطقة مليحة. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الواقع الاقتصادي، إضافة إلى التعرف إلى الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية، وتم وضع بعض الحلول والمقترحات لتجاوز العوائق والإشكاليات التي تواجه بعض الأنشطة التجارية.

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