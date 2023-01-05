الإمارات الأولى عالمياً بنمو السعة المقعدية الجوية

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم، من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطاراتها (عدد المقاعد) خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووفقاً للبيانات، ستشغّل شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، نحو 1.46 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع، الذي بدأ 2 يناير الجاري، مقابل 1.13 مليون مقعد في الأسبوع المقابل من عام 2022، وبنسبة نمو بلغت نحو 29 %.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت السعة بنسبة بلغت 1 %، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات الدولة، أضافت نحو 13 ألف مقعد خلال أسبوع واحد.

وأكدت البيانات أن قطاع الطيران في الدولة، استعاد ما يقارب 96.2 % من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع، الذي بدأ 2 يناير الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من مستويات ما قبل الجائحة، في أسبوع الذي بدأ من يناير 2020، ما يعني أن قطاع الطيران في السوق الإماراتية، قارب مستويات ما قبل الجائحة. وأظهرت بيانات «أو إيه جي»، أن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من شركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

وأشارت «أو إيه جي»، إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 30 % من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ككل خلال الأسبوع، حيث ستشغل شركات الطيران في المنطقة 4.7 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 1.4 %، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز