القرية العالمية تطلق باقات الرحلات المدرسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أمس، إطلاق باقاتها المدرسية للموسم 27، ووجهت الدعوة للطلبة والمعلمين للقيام برحلة ثقافية ممتعة حول العالم، والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية الرائعة التي تناسب جميع الأعمار. وتأتي الباقات المتنوعة من التجارب المخصصة لطلبة المدارس، بهدف إطْلاعهم على عالم أكثر روعة، وتزويدهم بمعلومات قيّمة.

- باقة الرحلات المدرسية (بدءاً من 85 درهماً): تتيح القرية العالمية الفرصة لطلبة المدارس في الدولة لقضاء أوقات صباحية مليئة بالنشاط والحيوية، والتعرّف على ثقافات وتقاليد مختلفة حول العالم من خلال متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقدّم لضيوفه ما يزيد على 260 معروضة غريبة ورائعة من جميع أنحاء العالم، بينما سيشاهد الطلبة أنفسهم على نحو مختلف عند المرور بـ«متاهة المرايا المذهلة» ليتعرفوا على قوانين الانعكاس والانكسار والخدع البصرية من خلال أكثر من 100 مرآة.

وتشمل الجولة أيضاً «مسرح ريبليز المتحرك رباعي الأبعاد» بتجربته الغامرة، وسيتعرف الطلاب من خلاله على أحدث التقنيات متعددة الحواس. وبإمكان الطلبة أيضاً الاستمتاع بـ«حلبة تزلج سنوفست»، وهي حلبة جديدة كلياً للتزلج على الجليد الاصطناعي في الهواء الطلق، ما يمنح الطلاب الشعور وكأنهم يتزلجون على جليد حقيقي، ولكن من دون أقدام مبللة وأنوف باردة. وتشمل الرحلة المدرسية أيضاً وجبة طعام، ومواد تعليمية للمعلّم، تتضمن أنشطة وتمارين مفيدة وممتعة لطلبتهم.

- باقة رحلات ما بعد الدوام المدرسي (بدءاً من 100 درهم): تشمل رحلة ما بعد الدوام المدرسي إلى القرية العالمية جولة كاملة في معرض «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، وورشة عمل لتعليم الأطفال على العروض الترفيهية، ستقام على مسرح الصغار وتشرف عليها فرق القرية العالمية الترفيهية للهيب هوب وبوليوود. وستعمل هذه الجلسات التدريبية على تنشيط الطلبة وبث الطاقة والحيوية في أجسامهم. وهناك إضافات اختيارية، مثل «حلبة تزلج سنوفست»، و«ورشة عمل رسوم الكاريكاتير»، التي تقدم فرصة مميزة للفنانين البراعم للعمل مع أحد الفنانين الموهوبين في القرية العالمية.

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