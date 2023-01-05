ندوة تعريفية حول جائزة الشارقة بالمالية العامة في رام الله

المصدر: (الشارقة- البيان)

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نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة، خلال الأسبوع الماضي ندوة تعريفية عن بعد، بما يخص الجائزة وورش تدريبية لكيفية المشاركة بها، في مدينة رام الله بدولة فلسطين. وذلك بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية في إدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز بفلسطين، ومشاركة عبر تقنية الاتصال الافتراضي من الشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي: «هدفت الندوة إلى التعريف بهذه الجائزة في دورتها الثانية، وأهدافها الطموحة، فيما شملت الورشة المصاحبة إلقاء الضوء على فئات الجائزة، وشرح معايير كل الفئات المؤسسية والفردية، وبما يسهم في تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال على مستوى الوطن العربي، وتعزيز الممارسات الخاصة بقياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد على حد سواء».

ومن المقرر إغلاق باب تلقي ملفات المشاركة من المؤسسات والأفراد مع نهاية يناير، حيث تبلغ الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها عدد 15 فئة مختلفة. وسيتم اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في أبريل، وسيكون الفائزون على موعد في حفل التكريم، الذي سيعقد مطلع مايو.

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