1.3 مليار مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام )

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات المالية والطاقة والمواد الأساسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.23 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.23 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي و220.3 مليون درهم في سوق دبي.

وارتفع في سوق أبوظبي «أمريكانا للمطاعم» 6.4 % و«أدنوك للحفر» 3.3 % و«بروج» 2.29 % و«بيانات» 1.22 % و«موانئ أبوظبي» 1.18 % و«ألفا ظبي» 0.75 % .

وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.53 % و«الإمارات دبي الوطني» 1.15% و«العربية للطيران» 2.7 % و«دبي للاستثمار» 0.46 % و«إعمار للتطوير» 0.22 % و«تيكوم» 0.89 %،

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