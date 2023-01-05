1.5 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.5 مليار درهم، حيث تم تسجيل 437 مبايعة، بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي، بقيمة 143.68 مليون درهم، و402 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 877.42 مليون درهم.

وجاءت مبايعة، بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 أهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الخليج التجاري المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

وسجلت الرهون 402.94 مليون درهم، منها 14 رهن أراض، بقيمة 176.74 مليون درهم و139 رهن فلل وشقق بقيمة 226.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 115 مليون درهم، ورهن بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 55 مليون درهم، وتم تسجيل 43 هبة بقيمة 109.91 ملايين درهم، أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 45 مليون درهم، وأخرى بمنطقة معيصم الأول، بقيمة 33 مليونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز