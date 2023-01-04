توقع نمو الاستثمار بالمنازل الفاخرة في دبي خلال 2023

المصدر: دبي- البيان

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توقعت شركة "نسمة" للإقامات الفاخرة، الشركة التابعة لمجموعة التميمي للاستثمار والمتخصصة في تأجير العقارات الفاخرة للعطلات، تسارع نمو استثمارات المنازل الفاخرة في دبي خلال العام 2023 في ضوء الاهتمام العالمي القوي بالاستثمار في الوحدات العقارية الخاصة بالإيجارات قصيرة الأجل لعوائدها الاستثمارية العالية عالمياً.

وتتوقع "نسمة" استثمارات كبيرة في قطاع المساكن الراقية في دبي، في ضوء ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 13.5 % خلال العام 2023 والتي ستكون الأقوى نمواً على مستوى العالم وفقاً لأحدث دراسة أصدرتها مؤسسة "نايت فرانك". وأرجع التقرير النمو إلى الاهتمام المتزايد من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة الذين يبحثون عن منازل فاخرة لهم خارج وطنهم الأم.

وقال داني طبارة، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التميمي للاستثمار التي تملك شركة نسمة: يستمر سوق العقارات السكنية الفاخرة بدبي في استقطاب المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم. كما ستوفر التدفقات الاستثمارية المرتفعة المزيد من فرص النمو وتعزز مكانة دبي كوجهةٍ مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين. وستكون الاستثمارات عالية بشكل خاص في المناطق المتميزة مثل نخلة جميرا على سبيل المثال لا الحصر".

وبحسب "نسمة"، فإن إحدى فرص النمو التي يمكن للمستثمرين العقاريين استكشافها هي الدخول في سوق الايجارات قصيرة الأجل، حيث إنها تمثل الشريحة المطلوبة بشدة في قطاع الضيافة والتي يدعمها المقيمون بالإضافة إلى العاملين عن بعد والعاملين بنظام العمل الهجين.

وأضاف طبارة: الإيجارات قصيرة الأجل تتيح للملاك فرصة تأجير عقاراتهم الثانية إلى من يودون الاستمتاع بجميع الكماليات التي توفرها فنادق الخمسة نجوم في بيئة منزلية مريحة. وعلى الرغم من تأجير عقاراتهم، إلا أنه يمكنهم الاقامة فيها خلال فترات العطلات أو متى ما رغبوا في استخدامها. واختتم قائلاً: في ظل الطلب العالمي، يتوقع أن يقدم قطاع الإيجارات قصيرة الأجل عائدات جذابة على الاستثمارات للملاك.

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