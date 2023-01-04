تشويق وإثارة وتراث وموسيقى بمنطقة السيف خلال مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المتميزة التي تتوزع في مختلف أنحاء المدينة وتستمر حتى 29 يناير.

وتتوفر لزوار المهرجان فرصة عيش تجربة بوليسية من خلال فعالية «الجريمة الغامضة» في فندق السيف هيرتيج دبي حتى 12 فبراير. وسيستمتع جميع المشاركين في البرنامج التفاعلي الممتد لتسعين دقيقة بتناول الطعام والمشروبات لمدة 30 دقيقة في التراس الذي يطل على المنظر الخلاب لمنطقة الخور قبل بدأ حل لغز الجريمة الغامضة.

وترحب منطقة السيف خلال مهرجان دبي للتسوق بالضيوف من داخل وخارج الدولة في سوق المهرجان المفضل لدى الكثيرين.

والذي يوفر تجربة تسوق رائعة بما يتضمنه من متاجر متنوعة وأصيلة ذات تصميم متميز مستوحى من التراث الإماراتي العريق، إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال، والعروض الترفيهية الممتعة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب فرصة مشاهدة الألعاب النارية والعروض الفنية والثقافية والترفيهية، فضلاً عن الاستفادة من الباقات والعروض التي تقدمها المطاعم والفنادق في تلك المنطقة.

ويمكن لزوار السيف الاستمتاع بالعروض الحية الرائعة خلال المهرجان، بما في ذلك العروض الراقصة والمسرحية والحفلات الموسيقية والعديد من الفعاليات الأخرى.

كما يمكن اصطحاب الأطفال للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتعليمية وورش العمل الأسبوعية المصممة خصيصاً لهم، والتي تتضمن ورش عمل للفنون خلال الأسبوع الأول، والفخار في الأسبوع الثاني، وصناعة القطن والنسيج في الأسبوع الثالث، مع تخصيص الأسبوع الرابع للبحر، والأسبوع الخامس للموسيقى.

كما سيجد المتسوقون مجموعة كبيرة من المتاجر ذات الطابع الخاص في سوق مهرجان دبي للتسوق، وسوق السيف التراثي، وتجربة سوق التجزئة، مع الاستمتاع بمزيج من المنتجات الحديثة والتراثية، بما في ذلك الطعام والأزياء والهدايا التذكارية والتحف.

واحتفالاً بمهرجان دبي للتسوق، تقدم منطقة السيف أيضاً العديد من تجارب الأطعمة والمشروبات الشهية وقوائم المطاعم المصممة خصيصاً لهذا المهرجان. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بها في العديد من المطاعم الشهيرة على الواجهة البحرية على الخور، والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المدينة الشتوية الرائعة لمدة ليلة أو ليلتين مع العروض الفندقية المميزة.

إضافة إلى كل هذه الأنشطة والفعاليات والعروض، يمكن للزوار التعرف على التقاليد والتراث والثقافة الغنية في المتحف الثقافي.

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