بنك الفجيرة الوطني يطلق ميزة «رمز التحقق المتغير» لحماية البطاقات من الاحتيال عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق ميزة أمنية جديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، والتي تسهم في تعزيز حماية بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن البنك من أي محاولة احتيال عبر الإنترنت، إذ تعتمد التقنية الجديدة على آلية إصدار رمز تحقق عبر تطبيق الهاتف المتحرك (CVVkey)، الذي يتغير بشكل مستمر، بدلاً عن الرمز المعتمد حالياً في مختلف المعاملات المصرفية والموجود على ظهر البطاقة.

وأوضح البنك أن التحليلات تشير إلى أن أكثر من 90 % من عمليات الاحتيال التي تستهدف بطاقات الدفع تتم عبر الإنترنت، كما تحدث عادة سرقة معلومات البطاقة بالقرب من أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى أنه في أكثر من 90 % من الحالات يتم استخدام بطاقات الائتمان والخصم المسروقة لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، كونها لا تحتاج إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، وبالتالي فإن عمليات الاحتيال قد تؤثر أيضاً على العملاء الذين لا يستخدمون بطاقاتهم عبر الإنترنت أبداً، لذا فإن مفاتيح الأمان «™CVVkey» تواجه هذه الثغرة الأمنية من خلال استبدال رمز CVV المكون من 3 أرقام، والموجود على ظهر البطاقة، برمز CVV متغير باستمرار، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال تطبيق CVVkey على الهاتف.

ويُنشئ تطبيق «CVVkey» رمز أمان فريداً كل عدة ساعات، حيث يتكون من 3 أرقام لكل بطاقة مشمولة بالخدمة، وعند طلب رمز التحقق المكون من ثلاثة أرقام على ظهر البطاقة أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت وغيرها، يقوم صاحب البطاقة بإدخال الرمز الجديد الصادر عن التطبيق الموجود على هاتفه بكل سهولة، ما يعني رفض عمليات الشراء عبر الإنترنت غير المصرح بها في حال تمت سرقة البطاقة أو إساءة استخدامها، وذلك بفضل رمز التحقق المتغير باستمرار.

وأشار بنك الفجيرة الوطني إلى أن التحول لاستخدام رمز التحقق المتغير «CVVkey» لا يؤثر على المدفوعات المتكررة، مثل الاشتراكات التي تعتمد بيانات البطاقة ضمن ملف العميل، حيث يستمر قبول المدفوعات الموجودة مسبقاً، والمصادقة على أية مدفوعات متكررة جديدة باستخدام رمز (CVV) المتغيّر عند إعدادها، ليتم بعدها تسديد الدفعات بسلاسة.

وتُعد ميزة رمز التحقق المتغير «CVVkey» من منتجات شركة كينو، التي ابتكرت أول تقنية رمز CVV2 الديناميكية «dCVV2» القابلة للاستخدام مع بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً لمنع الاحتيال عبر الإنترنت، ويتم توفير خدمة CVVkey للمؤسسات المالية المُصدرة للبطاقات بالتعاون مع شركة فيزا.

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