مقر جديد لفرع مصرف الشارقة الإسلامي في شارع الملك فيصل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي افتتاح المقر الجديد لفرعه في شارع الملك فيصل في مدينة الشارقة، لينتقل من موقعه السابق بالشارع نفسه إلى المقر الجديد، الذي يتميز بتقديم جميع الخدمات لعملائه، حيث يضم قسماً مخصصاً لخدمة العملاء من السيدات، وآخر للرجال.

وافتتح الفرع الجديد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، بحضور أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي بالمصرف، ونبيل أبوعلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، وعدد من رؤساء الإدارات ومديري الأقسام في المصرف.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف: إن تغيير موقع فرع المصرف بشارع الملك فيصل وافتتاحه بحلته الجديدة بالموقع الجديد على الشارع نفسه يندرج ضمن خطة المصرف في الاهتمام بشبكة فروعه في الدولة وتطوير مواقعها بالشكل الذي يضمن قيامها بتقديم خدماته المصرفية المبتكرة بأفضل وأيسر السبل لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات، وتعزيز الوصول السريع والفوري إليها.

وأضاف: إن المصرف يسعى لتطبيق رؤية تطويرية شاملة بالاستناد إلى أسس علمية مدروسة في استشراف احتياجات النمو والتوسع في مواقع تقديم الخدمة الحالية، مع المضي قدماً في التحول الرقمي كمفتاح جوهري لتقديم حلول مبتكرة، وتوفير إمكانية الوصول إليها بسرعة وسهولة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة والمعاصرة.

وأوضح نبيل أبوعلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، أهمية الموقع الاستراتيجي لشارع الملك فيصل، بوصفه أحد الشوارع الحيوية بإمارة الشارقة، لما يتسم به من الحركة والنشاط الدائمين، نظراً لتوفر جميع المرافق والخدمات الأساسية فيه، وقربه من مجموعة من المباني الحكومية ومقرات شركات القطاع الخاص، وكذلك المباني السكنية التي تقيم فيها العائلات والأفراد، فضلاً عن المراكز التجارية والأسواق والمحلات الكبرى، ما جعل الحاجة ضرورية إلى استيعاب النمو المتواصل للعملاء، وإيجاد مقر أوسع مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية في بيئة عمل مميزة، ومن خلال فريق محترف لتقديم الخدمات والتعريف بالمنتجات والعروض لقاعدة عملائنا التي تشهد نمواً كبيراً يعكس ثقتهم وولاءهم للمصرف وخدماته.

ويوفر المصرف شبكة قنوات تواصل فاعلة ومتنوعة لتلقي ملاحظات عملاء ومرتادي الفروع في مختلف مناطق الدولة، كما يجري استطلاعات رأي دورية للحصول على مقترحاتهم البناءة وأفكارهم المختلفة، بهدف تطوير الخدمات ومواقع وقنوات تقديمها، وبما يضمن في الوقت نفسه وجود المصرف في المناطق ذات الموقع الاستراتيجي وسهلة الوصول، مع توفر العدد الكافي من المواقف المخصصة لمركبات العملاء.

ويمتلك المصرف شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 35 فرعاً في الدولة، كما يوفر الخدمة لعملائه على مدار الساعة من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي وتطبيقه الذكي للخدمات المصرفية ذات الحلول الآمنة حيال عمليات الاحتيال والمخاطر.

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