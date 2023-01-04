1.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات المالية والطاقة والمواد الأساسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.237 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.238 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.658 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و580 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي و220.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 355.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.4 ألف صفقة.

وارتفع في سوق أبوظبي "أمريكانا للمطاعم" 6.4% و"أدنوك للحفر" 3.3% و"بروج" 2.29% و"بيانات" 1.22% و"موانئ أبوظبي" 1.18% و"ألفا ظبي" 0.75% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة 184.9 مليون درهم، فيما جاء "العالمية القابضة" في المركز الأول بسيولة جاوزت 231 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع "دبي الإسلامي" 0.53% و"الإمارات دبي الوطني" 1.15% و"العربية للطيران" 2.7% و"دبي للاستثمار" 0.46% و"إعمار للتطوير" 0.22% و"تيكوم" 0.89%، وتصدر "مصرف عجمان" النشاط جاذباً سيولة بنحو 37.9 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" 28.6 مليون درهم.

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