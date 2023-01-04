دبي المالي العالمي يهيئ قطاع الخدمات المالية لمؤتمر الأطراف «COP28»

المصدر: دبي - البيان

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أكد مركز دبي المالي العالمي، التزامه بمعالجة قضايا تغير المناخ بإطلاق برنامج تدريبي حصري معني في مجال التمويل المناخي. وفي بادرة استباقية تعتزم أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على إطلاق برنامج «السلسلة التدريبية للتمويل المناخي» بالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، وذلك في إطار حملة «الطريق إلى مؤتمر الأطراف «COP28»»، وستقدم هذه السلسلة للمختصين العاملين في مجال الخدمات المالية شرحاً مفصلاً حول إطار عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «COP28»، والتوجهات العالمية السائدة للتمويل المناخي، وأفضل المنهجيات المتبعة في وضع وتنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي.

ويتضمن منهاج البرنامج وحدات تدريبية عدة منها «دراسة تحليلية لمؤتمر الأطراف «COP28»، ودور الخدمات المالية»، و «اللوائح الناظمة للتمويل المناخي بين العالمية والمحلية؛ المبادرات وأطر العمل»، و«وضع وتنفيذ السياسات المناخية: ما بين التخطيط والتنفيذ، وأهداف مؤتمر الأطراف «COP28» ولمحة تفصيلية عن المؤتمر والتوقعات في مجال التمويل».

وسيقدم البرنامج أيضاً نماذج لبحوث عالمية، كما سيعمل البرنامج على تمكين المشاركين والمختصين من المساهمة الفعالة في دعم المساعي والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والخطة الوطنية للتغير المناخي، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الوحدة الأولى من البرنامج التدريبي في 12 يناير 2023، وقد سجلت بالفعل أكثر من 300 طلب مشاركة. وسيتم تنفيذ الوحدات اللاحقة تباعاً خلال أشهر مارس ويونيو وأكتوبر من العام الجاري.

ويتعاون البرنامج التدريبي مع نخبة من الشخصيات الأكاديمية، بما في ذلك ديفيد بيت واتسون، زميل في «كلية جادج لإدارة الأعمال» بجامعة كامبريدج؛ والدكتور إيان كوكران، مدير برنامج الماجستير في التمويل والاستثمار في مجال تغير المناخ من «جامعة ادنبره» في المملكة المتحدة. وسيكون البرنامج متاحاً للحضور الشخصي أو بصورة افتراضية عبر الإنترنت، وهو حائز على اعتماد التنمية المهنية المستمرة وحالياً في طور الحصول على الشهادات الرسمية التخصصية.

كما يستضيف البرنامج متحدثين من ضمن نخبة من المختصين الماليين، على غرار تارا شميدت، رئيسة استراتيجية تغير المناخ والاستدامة في «مجموعة لويدز المصرفية»؛ وليا راموتار، رئيسة مخاطر المناخ والطبيعة في «مجموعة فينيكس».

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: «يتعين على قطاع الخدمات المالية اليوم أن يواكب الضغوط المتزايدة على المؤسسات المالية والأطراف المعنية من أجل الالتزام بتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما قبيل انعقاد مؤتمر «COP28» في الإمارات الحدث الأكبر والمنتظر هذا العام. وتأتي «السلسلة التدريبية للتمويل المناخي» كبادرة هادفة من شأنها تعزيز وعي وإلمام القطاع المالي بأهمية التوجهات والمساعي العالمية في مجال التمويل المناخي، والتعريف بأفضل الطرق لإعداد وتنفيذ مبادرات لاعتماد حلول خضراء مبتكرة وتحقيق الحياد المناخي».

وكان المركز أعلن عقد شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية في أكتوبر 2022، وذلك تحضيراً لاستضافة الإمارات لعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في دبي. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، كما تعكس التقدم الذي أحرزته في الارتقاء بسمعة دبي كمركز مالي مستدام رائد في المنطقة. وتحولت مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية على مر السنين إلى مبادرة فكرية رائدة تصب جهودها في صلب حركة التمويل الأخلاقي. وأقامت المبادرة نقاشات مستقلة عدة، جذبت طيفاً واسعاً من الأطراف والجهات المعنية في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى تقديمها للعديد من المشاريع العملية.

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