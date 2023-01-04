محمد بن راشد يطلق أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33"

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33" وذلك بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال سموه عبر تويتر: "الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل … اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33” .. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".

وأبان سموه أن 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام .. 2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و 2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية "D33".. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد".



وأوضح سموه: "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً. لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي ..وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم ".



وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها .. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشر أعوام المقبلة .. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم ".

محمد بن راشد:الإخوة والأخوات..جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33” .. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. pic.twitter.com/GohpqZr5Vj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 4, 2023

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