1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 500 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 399.22 مليون درهم، و425 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 115 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 219.2 مليون درهم، منها 22 رهن أراضٍ بـ 152.81 مليون درهم، و46 رهن فلل وشقق بـ 66.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 33 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بـ 140.24 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 92 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الأولى بـ 14 مليون درهم.

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