22.9 % حصة الإمارات من القواعد الرأسمالية للمصارف العربية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2019 و2020، مشيراً إلى استحواذ الإمارات والمملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية العام 2021. وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية عام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3 % لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9 % و4 % خلال عامي 2019 و2020 على الترتيب.

وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأمريكي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية عام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3 % من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9 %، ثم مصارف مصر 11.5 %.

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